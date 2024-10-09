已補價居屋：康翠臺移民盤賣5球

二手居屋都有移民盤劈價吸客，柴灣康翠臺三房單位同類放盤減價30萬元後，於已補價自由市場以500萬元易手。

中原鄭俊輝表示，上述單位為7座中層H室，實用面積約646方呎，附設裝修，叫價530萬元，原業主已準備移民，減價約5.7%，用家考慮到港島「5球」三房放盤不多，遂決定承接，呎價約7,740元。

美樂花園6年蝕178萬 屯門居屋連環蝕賣。美聯梁浩文稱，美樂花園1座中層A室，實用面積約589方呎，兩房間隔，自由市場叫價439萬元，終以422萬元售出，呎價約7,165元。原業主持貨逾6年，帳蝕178萬元，單位貶值約29.7%。

市場消息透露，同區兆山苑L座高層單位，實用面積約546方呎，最近叫價380萬元，減至361.8萬元連地價售出，呎價約6,626元，原業主持貨約7年，帳面跌價約37萬元。

世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳浩明苑低層10室，實用面積約443方呎，去年3月至今累減152萬元，自由市場賣368萬元，呎價約8,307元。