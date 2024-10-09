二手成交量回升 東涌將軍澳倍增
減息後二手市場開始回暖，10月全港8個主要住宅區，當中約75%地區買賣成交量較上月同期增加，東涌及將軍澳期內二手交投量增幅更逾倍。
東涌本月暫錄約14宗買賣，按月增約1.8倍。利嘉閣吳楚興表示，區內成交步伐明顯加快，但暫時仍是旺量不旺價，如藍籌盤映灣園6座中層F室，實用面積約550方呎，叫價早已減至552萬元，最終多減12萬元，以540萬元成交，呎價僅約9,818元。資料顯示，同類型單位做價最高曾超過700萬元。
LP6持貨5年貶值19%
將軍澳本月暫錄約72宗，為各區最旺，按月漲逾1.3倍。美聯劉卓豪稱，減息推動區內樓市氣氛，近日平均每日都錄約10宗買賣。資料顯示，其中，日出康城二手屋苑單日連錄約3宗成交，全部蝕讓轉手，包括LP6第3座高層F室，實用面積約636方呎，售價875萬元，呎價約13,758元，約5年貶值約19.7%。
馬鞍山二手成交都錄約50%增幅，指標屋苑新港城亦錄損手買賣。世紀21奇豐莊瑞生指，該盤M座中高層3室，實用面積約363方呎，售價503萬元，持貨約6年帳蝕95萬元，呎價約13,857元。
海日灣II虧損兩成
中原王勤學表示，馬鞍山10月暫錄約22宗二手買賣，按月增約37.5%，主因受減息、股市及同區新盤銷情理想所帶動。此外，屯門及青衣二手交投未有變化。
半新盤繼續要蝕。美聯周南輝指，大埔白石角海日灣II第7座中層B室開放式戶，減價25萬元，以325萬元獲承接，呎價約13,374元，約5年帳面跌價約20%。
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