二手成交量回升 東涌將軍澳倍增

東涌本月暫錄約14宗買賣，按月增約1.8倍。利嘉閣吳楚興表示，區內成交步伐明顯加快，但暫時仍是旺量不旺價，如藍籌盤映灣園6座中層F室，實用面積約550方呎，叫價早已減至552萬元，最終多減12萬元，以540萬元成交，呎價僅約9,818元。資料顯示，同類型單位做價最高曾超過700萬元。