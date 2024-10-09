中小私宅價首9月挫逾8%

近期市場雖有多項利好消息推出，但今年二手住宅樓價料仍錄跌幅。戴德梁行指，中小型私人住宅售價指數自年初至9月累挫約8.3%，各類市場的樓價在過去幾個月均進一步回落，料全年樓價將回落約5%以內。

該行發表的香港房地產市場2024年第三季回顧及展望指出，上季細價盤沙田第一城按季下調約7.4%，而中價市場的鰂魚涌太古城按季錄約3.6%跌幅。代表豪宅市場的港島南貝沙灣則按季跌4.9%。

該公司香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明表示，減息後該行錄得的詢價量有輕微回升的趨勢，預計市場信心及成交量有機會在第四季逐步回升，全年成交量將比去年低位回升約15至20%，到5萬伙。

該行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢指，受外來專才及學生需求推動，住宅租賃市場更趨活躍，今年首8個月租金指數逆市上升約6.2%，全年或錄得約5至10%升幅。

甲廈連續4季錄正吸納量 另方面，本港甲級寫字樓市場連續4個季度錄得正吸納量，今年首3季已共錄約98萬方呎，第三季則佔約32.41萬方呎。由於季內未有新寫字樓項目落成，整體待租率下調至19.3%水平，是2022年第一季以來首度下跌。第三季整體甲廈租金按季下調約2.4%，年初至今跌約4.3%，料全年將錄得約6至8%跌幅。

零售市道方面，整體一線街舖空置率繼續改善至約8%，為疫情以來新低。當中，旺角空置率按季下調約2.7個百分點至約8.4%；尖沙咀回落至約9.4%。戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝預期，全年各區核心街舖租金有望錄得約4至9%增長。