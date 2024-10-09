Blue Coast II今公布首張價單

集團營業部首席經理郭子威指出，首批單位不少於112伙，集中第5座的兩房及三房戶，預計非本地買家比例會有所提升。

新價單包括兩伙連天台戶型，實用面積449方呎及488方呎，折實價574.99萬元起。另有兩伙連花園單位，其中地下A室兩房套房單位，設760方呎特大花園。

其餘10伙為標準戶型，實用面積282方呎起，折實價最低283.8萬元，呎價約9,948元起，計劃本周內盡推所有單位作次輪銷售。集團高級副總裁潘銳民稱，新價單全屬高層和特色戶，部分連裝修及家具出售。