啟德新盤招標沽10伙
天璽‧天售9103萬破頂 周六再賣238單位
新盤市場氣氛於減息後不斷升溫，新鴻基地產(00016)的啟德天璽‧天首輪銷情報捷，發展商昨日以招標形式售出10伙，最高售價達9,103.3萬元，創項目新高。該盤亦乘勢加推新一張價單107伙，並落實周六展開次輪銷售，推出現有價單全數238伙。
YOHO Hub II下周一推52戶
新鴻基地產副董事總經理雷霆表示，股市短期上落，不會對置業信心構成太大影響。新地代理總經理胡致遠指，昨招標售出單位屬第3及5座空中花園以上高層戶，最高價為第3座Peak Tower的47樓B室，實用面積1,991方呎，成交呎價45,722元，呎價亦創新高，昨招標易手單位總成交價逾4.8億元。
至於新推的4號價單折實售價478.58萬至1,256.19萬元，平均呎價約22,223元，較對上價單上調約2%，主要是今批包含第6座車站廣場向南單位。
另外，新地代理執行董事陳漢麟稱，元朗站The YOHO Hub II第6座安排下周一進行新一輪銷售，涉及52伙，折實售價668.81萬元起。
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園昨亦錄「一客七食」，涉逾3,800萬元，該買家於兩日連掃項目15伙。發展商隨即於昨日加推新價單共174伙，折實售價530.5萬元起，本周六發售其中13伙。公司市務及銷售部助理總經理陳淑芳稱，項目本月錄51宗成交，套現逾2.8億元。
皓日累售120伙套10.7億
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