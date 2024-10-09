啟德新盤招標沽10伙

YOHO Hub II下周一推52戶

新鴻基地產副董事總經理雷霆表示，股市短期上落，不會對置業信心構成太大影響。新地代理總經理胡致遠指，昨招標售出單位屬第3及5座空中花園以上高層戶，最高價為第3座Peak Tower的47樓B室，實用面積1,991方呎，成交呎價45,722元，呎價亦創新高，昨招標易手單位總成交價逾4.8億元。