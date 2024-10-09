●證監會就建議引入一套適用於房地產投資信託基金（REIT）的法定協議安排和強制收購機制，以及優化《證券及期貨條例》下適用於上市集體投資計劃（CIS）的市場行為監管制度，發表諮詢總結，有關實施該等建議的法例修訂草案現正擬備當中。