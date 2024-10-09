簡訊一覽
●港鐵公司(00066)公布，董事局已決定再度任命金澤培為行政總裁，任期由明年4月起至12月底止，公司將會就物色合適人選於明年底後出任行政總裁一職進行全球招聘。
●大山教育(09986)公布，有意向身為獨立第三方的投資者發行債券，擬發行的債券本金總額不得超過1.5億元，集資擬用於發展現有海外教育諮詢服務業務、探索新業務機會和用作一般營運資金。
●石藥集團(01093)宣布，集團開發的注射用奧馬珠單抗（商品名：恩益坦®）已獲得中國國家藥品監督管理局上市許可批准；另集團開發用於治療表皮生長因子受體（EGFR）過度表達相關的同類首創抗體藥物偶聯物（ADC）CPO301已取得美國食品藥品監督管理局（FDA）授予的快速通道資格。
●證監會就建議引入一套適用於房地產投資信託基金（REIT）的法定協議安排和強制收購機制，以及優化《證券及期貨條例》下適用於上市集體投資計劃（CIS）的市場行為監管制度，發表諮詢總結，有關實施該等建議的法例修訂草案現正擬備當中。
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