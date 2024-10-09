麥當勞在美起訴 4牛肉商合謀定價

美國連鎖快餐店麥當勞起訴4大牛肉供應商，指控他們合謀定價。麥當勞表示，這些牛肉供應商合謀的其中一種方式是壓低上游屠宰牛的價格，以及合謀定價，支撐他們銷售牛肉的利潤。在此之前，已經有部分養牛戶和下游客戶對這些肉類產品供應商提起類似的集體訴訟。

正尋求賠償金額 麥當勞的訴訟稱，上述肉類加工商「參與了限制貿易或商業的合約、聯合或共謀壟斷」，目標是「刻意人為地推高牛肉產品的價格」。訴訟涉及的牛肉供應商包括Cargill、JBS、National Beef及Tyson Foods。文件還顯示，部分肉類加工商亦合謀集體減少供應量，以推高價格。麥當勞正在尋求未具體說明的賠償金額，並要求法院下令結束涉嫌的價格操縱行為。

由於美國此前的食品通脹一直高企，使此案備受外界關注，與大多數連鎖餐廳一樣，麥當勞在新冠疫情爆發之後的幾年內，面對勞動力短缺和供應中斷的情況，需要不斷提高產品價格以轉嫁成本。不過，最近由於需求不振，麥當勞亦提供了套餐折扣優惠，試圖重新吸引因為加價而流失的顧客，因此對上游成本亦更着緊。