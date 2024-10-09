利比亞將全面恢復供應 油價曾挫5％

儘管中東地區的軍事衝突持續，但市場期待的中國經濟刺激政策未有太多新消息，使得國際能源價格升勢動能驟失。紐約期油周二曾跌5.22%至每桶73.11美元；布蘭特期油亦失守80美元大關，曾挫逾5.1%至76.8美元。

ING銀行大宗商品策略主管Warren Patterson表示，較早前推動油價上升的動力包括以色列與伊朗的衝突進一步升級，市場擔心中東石油基礎設施將受到影響；而颶風對美國墨西哥灣煉油廠的威脅進一步提振油價樂觀情緒。不過，由於中國未能滿足市場對更多政府支出的預期，加上產油國利比亞有望全面恢復供應，打破油價的上升趨勢。

利比亞表示，在解決敵對政治派別之間的爭端後，將自周四開始全面恢復石油生產，為原油市場每天供應約70萬桶原油，有助緩解中東衝突或擾亂石油供應的擔憂。

另石油巨頭雪佛龍同意以65億美元的價格，將加拿大西部油砂和頁岩資產的權益出售給加拿大自然資源。根據公司聲明，該交易涉及雪佛龍在阿薩巴斯卡油砂項目20%的權益和在艾伯塔省Duvernay頁岩能源項目70%的股份。交易預計將在第四季度完成，但須經監管部門批准。

美減息預期降溫 金價跌 至於黃金價格方面，現貨金昨日曾跌0.52%至每安士2,628.63美元。金價走低主要受累於美國減息預期降溫，10年期美債孳息率亦曾經再次升穿4厘，意味着持有黃金的機會成本更高，因黃金本身不能產生任何利息收入。盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen在一份報告中指出，最近黃金和白銀經歷一輪價格上漲後，部分交易員獲利離場，壓抑金價表現。