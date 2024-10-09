三星料上季經營溢利增2.7倍 遜預期

南韓三星電子公布今年第三季的業績初步指引，預計銷售額約79萬億韓圜，相當於按年增長17.21%；經營溢利為9.1萬億韓圜，相當於按年增長2.74倍。然而，兩項數據的指引均不及市場預期，尤其經營溢利，市場的平均估算達到11.5萬億韓圜。三星股價昨日收市跌1.15%。

作為半導體行業龍頭之一，三星的困境在於其未能完全把握由人工智能（AI）熱潮所帶來的機遇，特別是在AI伺服器常用的高頻寬記憶體（HBM）方面，三星落後於競爭對手SK海力士。在晶圓代工業務方面，除了被老對手台積電一直壓制之外，亦要面對英特爾（Intel）重振代工業務雄心所帶來的威脅。

鴻海建英偉達AI伺服器廠 話雖如此，半導體行業整體上仍然因為不斷增加的AI需求而蓬勃發展，而攀上AI半導體龍頭英偉達（Nvidia）的鴻海亦可望受惠。鴻海雲企業解決方案事業部高級副總裁丁肇邦在公司的年度科技日表示，公司正為英偉達興建一座全球最大的AI超級伺服器GB200生產工廠，以滿足對英偉達Blackwell產品平台的市場需求。

丁肇邦指，幾乎所有客戶都在查詢Blackwell平台，需求非常巨大，惟他未有透露上述GB200伺服器生產廠房的地點。鴻海董事長劉揚偉亦表示︰「鴻海的供應鏈已經準備好」，無論是各類零件的供應都有了充足準備，可以成為出貨超級伺服器的廠商。