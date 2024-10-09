美股點擊：美消費弱 百事上季少賺5%削全年指引

百事公司（PepsiCo）公布截至今年9月7日止的季度業績，期內收入按年倒退0.57%至233.19億美元；純利按年下跌5.23%至29.3億美元。該公司亦下調全年業績指引，由原來預期2024財年實現4%的內生收入增長（即撇除併購及出售交易後的營業額），改為預期會錄得「低單位數」的增長。種種迹象顯示，該公司正受到美國消費環境轉弱所拖累。

就銷量而言，百事旗下飲品業務在北美地區上季度錄得3%的按年倒退，在全球其他地區的飲品銷量無增長甚或下跌；而Frito-Lay（即包括樂事薯片、Doritos等）北美地區銷量按年倒退1.5%；桂格在北美地區的銷量更大跌13%，相信與此前沙門氏菌污染事件有關。

百事行政總裁龍嘉德（Ramon Laguarta）表示，今年剩下時間內會繼續投資於商業活動，以刺激消費者需求；維持今年核心經調整每股盈利增長8%的指引，原因是公司將專注於嚴格的成本管理，以更好應對當前環境。百事股價於周二曾升0.55%。

納指高開185點 大市方面，美股3大指數周二早段個別發展，道指曾跌37點，報41,916點；標指升34點，報5,730點；納指升185點，報18,109點。其他數據方面，美國8月貿易逆差為704億美元，低過預期。

聯儲局理事庫格勒（Adriana Kugler）表示，假如通脹進一步放緩，會支持進一步減息。她又表示，如果就業市場惡化風險升級，也許應該更快地把利率降至中性水平；反之，若對通脹回落的信心不足，則當局仍有條件放緩減息步伐。

基金公司普徠仕投資級別債券主管兼固定收益部門基金經理Steve Boothe表示，相較於市場的觀點，他對整體經濟形勢持稍微樂觀的態度，認為現時並不具備導致經濟衰退的條件，雖然經濟增速放緩，但整體狀況相對良好；故而預計聯儲局今年將再減息兩次，每次0.25厘，明年底前共減息6次。

他又指出，有迹象表明，明年第一季度經濟可能會重新加速，驅動因素包括大宗商品價格觸底回升，以及房地產和投資周期可能出現改善；經濟活動的回升或將增加通脹壓力。惟聯儲局料將保持耐心，不會激進地提高利率作為回應。