日企破產10載最多

半年五千宗 債務698億 服務業重災 日本之所以不敢貿然把貨幣政策正常化，原因很可能是怕中小企煞不住。日本兩家商業研究機構昨日不約而同發布今年4至9月（日本上半財政年度）的企業破產數字，皆為至少10年的新高。

帝國數據銀行指，期內全國企業破產4,990宗，按年升18.6%，創2013年的半年新高，並且是2021年10月至2022年3月（2021下半財年）以來，連續6期上升；日圓貶值令訪日旅客多如過江之鯽，且國民在春季勞資談判成功爭取收入上升，但仍有4,100宗是以「銷情不振」為由破產。

另一機構東京工商研究則錄5,095宗，按年升18%，為10年同期最慘，宗數看似不多是因為負債起碼1,000萬日圓才計。

日圓兌港元見5.24 整體而言，帝國數銀指，一眾破產企業合共遺下近1.33萬億日圓（約698.93億港元）的債務，但由於負債未滿50億日圓的宗數顯著上升，中小企經營並非日本股市所顯示的欣欣向榮，而且其中360宗（約7.2%）是還不起疫情的融資，把該等壞帳損失推升至1,028.03億日圓（約54.04億港元）。

事實上，日本8月份家庭開支雖優於預期，但也按年倒退1.9%，今年首8個月僅兩個月上升，扣除通脹後的實際薪酬也按年倒退0.6%。儘管同月經調整經常帳升至破紀錄的3.02萬億日圓，但不少是反映海外貿易投資的收益，內需有待改善，日圓兌每美元昨升至近147遇阻，每百日圓兌港元見5.24。

論行業，連續兩年全部錄得破產個案上升，服務業以1,312宗膺重災區，為2000年後最慘，按年上升28.4%，零售和餐飲各錄1,048宗及439宗，主要是採購成本上漲。事實上，整體而言，因物價高企而破產的宗數也大幅度創新高，日圓貶值的好壞可想而知。

如果把考察期放在今年首9個月，日本飲食業有650宗破產，按年上升16.5%，創下紀錄新高，若按此步伐，全年「埋單」應該會達到870宗，超越2020年疫情首年的紀錄，首要重災區為居酒屋（160宗），其次是拉麵店等「中華料理及其他東洋料理」（117宗）。此外，74家企業因為造假數淪為破產大軍，也是8年新高。

關東近畿佔多數 論地區，也是連續兩年全盤上升，關東（東京及周邊）和近畿（京阪神及周邊）由於最為發達，宗數自然包辦冠亞，近畿西鄰的「中國地區」（岡山、廣島、山口、鳥取、島根）則以升39.7%成為升幅最大的地區。帝國數銀其他較矚目的發現是，開業過百年的老店破產宗數按年升80%，日本米產量不足加上市場疲弱，把一些仙貝等米菓企業逼上絕境。

帝國數銀稱，新首相石破茂似乎維持上屆政府的經濟政策方針，但如何應對物價高企值得注視，「物價高企、人手不足、進一步加息等的企業的經營環境兩極化，下半財年（本月至明年3月）沒有太多令破產宗數減少的因素，全年計可能會是11年來再度破萬」。

日本企業破產宗數大增