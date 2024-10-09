旗下WEX併美生科企 長科冀引入合作夥伴
長江生命科技(00775)旗下WEX Pharmaceuticals與納斯達克上市生物科技公司Virios Therapeutics（VIRI）合併。長科副主席余英才表示，期望一年內將是次交易所得的優先股轉換成普通股，於合併後公司Dogwood Therapeutics的持股將由15.9%升至90.7%，並計劃為Dogwood引入合作夥伴。
他表示，由於優先股轉換普通股需要VIRI股東同意，以及符合美國納斯達克市場多項監管要求，因此預計需時約一年才可完成。
交易有利在美融資推廣
他又謂，納斯達克市場對公眾持股規定相當寬鬆，就算長科持股超過九成，也不需要將Dogwood私有化。他並歡迎有其他投資者進入，攤薄長科的持股。引入合作夥伴方面，目前需要為Dogwood持有的河豚毒素止痛藥Halneuron做好研發工作，他期望明年公布的中期數據理想，將有利合併公司再尋求融資。該產品有望最快2026年啟動第三階段臨床驗證，2028年推出市場。
另外，本次交易亦涉及由長科向Dogwood提供1,950萬美元融資，該資金只會用於WEX的藥物發展，不會用於VIRI現有藥物。他表示，是次合併有利位於加拿大的WEX於美國資本市場進行融資及壯大研發團隊，以及有利新藥上市時的市場推廣，因VIRI在美國亦正在研發止痛藥品。他形容，美國資本市場對藥物研發是全球最有深度、處理風險資產最有經驗的市場。
至於長科本身正在研發的主打產品──黑色素瘤疫苗Seviprotimut-L，副總裁及科學總監杜健明表示，由於新冠疫情期間生產進度受阻，令研發步伐有所放慢，目前期望於明年之前完成所需生產工序，才可推進第三期試驗。
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