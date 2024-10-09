月底金融科技周將公布AI政策宣言

香港金融科技周將於10月28日至11月1日舉行，財經事務及庫務局官員表示，在活動期間宣布新政策及舉措已成為傳統，人工智能（AI）是全球有興趣的話題，而且對市場發展重要，屆時將發表關於在金融服務部門負責任地使用AI的政策宣言，以闡述港府對此政策立場。

在2022年及2023年的金融科技周，財庫局分別發表虛擬資產在港發展的政策宣言，以及宣布在明年底推出新的綜合基金平台。官員特別提到，今年另一重點活動是「大灣區之旅」，讓國際金融領袖、投資者和科技創始人，探索廣州、深圳和香港的創新生態系統，期望能藉此促進合作、知識共享、探索投資前景和有意義的對話。

加強推廣吸東盟中東客 他引述《全球金融中心指數》報告，香港在金融科技的排名上升5位，至第9位，反映政府、金融監管機構和業界同心協力推動金融科技發展。在過去的幾個月，推出各種舉措，以進一步培養金融科技創新的生態系統。舉例指，在香港擴大跨境「數字人民幣（e-CNY）」試點、推出新的生成式人工智能沙盒，以及啟動「數碼港元（e-HKD）」試點計劃的第二階段。

香港投資推廣署署長劉凱旋指出，香港金融科技周是港府、業界展示其在金融科技發展行動力的重要平台，同時也是推動企業來港發展的重要機會，為香港的金融科技生態系統建立橋樑。她又指，未來會繼續推廣香港在金融服務、創新及科技和家族辦公室方面的優勢，並會策略性針對東盟和中東等主要市場，加強推廣活動。