內地一線城市新盤首7日認購量超9月

內地政府表明樓市要止跌回穩，令市場對內房重現「銀十」銷情寄予厚望。內地房地產研究機構中指研究院指，受惠政策帶動，一線城市於十一長假的新盤平均認購量多過9月全月，其中廣州和深圳的認購量較9月多逾一倍。

報告顯示，雖然內地25個城市新盤日均成交面積按年減少約27%，惟考慮到去年的十一長假日子較長，剔除相關影響後今年的新盤日均成交面積實質增長約23%。中指院又稱，重點城市二手樓成交套數較去年十一假期普遍上升，其中深圳、青島和溫州增幅均逾一倍，但北京受網簽滯後影響而下跌。

要留意，官方公布的十一假期新盤銷售表現，似乎較民間機構統計的還要強勁。其中，深圳市住房和建設局最新數據顯示，今年十一假期深圳市新建商品住宅認購銷售數目有1,841套，合計19.18萬方米，認購量按年上升6.64倍。

禹洲境外債重組生效日落實 二手房方面，經深圳市龍頭中介機構接觸的帶看量及成交量分別為24,620人次及1,314套，日均值較去年同期分別增長22%及3.39倍。