大摩：特朗普倘勝選 人幣跌至7.35

人民幣兌每美元中間價於十一長假後復市跌至近3周低位。昨日官方開出的人民幣中間價報7.0709，較假期前下調635點子。美資大行摩根士丹利預期，一旦共和黨總統候選人特朗普勝選，人民幣兌每美元將會跌至7.35算。

籲建期權組合應對

大摩指，考慮到美國之後的經濟數據和內地刺激政策面臨的不確定情況，建議投資者宜建立期權組合，提前布局應對人民幣出現大幅升值或貶值的情況。該行提及，雖然過往人民幣升值與出口商結匯和套息交易平倉有關，不過由於國有銀行亦可能將其在早年積累的大量掉期頭寸平倉，從而抵銷結匯給人民幣帶來的升值動力，所以變相為人民幣後市帶來不確定因素。