大摩：特朗普倘勝選 人幣跌至7.35
人民幣兌每美元中間價於十一長假後復市跌至近3周低位。昨日官方開出的人民幣中間價報7.0709，較假期前下調635點子。美資大行摩根士丹利預期，一旦共和黨總統候選人特朗普勝選，人民幣兌每美元將會跌至7.35算。
籲建期權組合應對
大摩指，考慮到美國之後的經濟數據和內地刺激政策面臨的不確定情況，建議投資者宜建立期權組合，提前布局應對人民幣出現大幅升值或貶值的情況。該行提及，雖然過往人民幣升值與出口商結匯和套息交易平倉有關，不過由於國有銀行亦可能將其在早年積累的大量掉期頭寸平倉，從而抵銷結匯給人民幣帶來的升值動力，所以變相為人民幣後市帶來不確定因素。
昨日人民幣在岸價及離岸價同樣在7.05水平爭持。其中，人民幣在岸價下午4時30分收報7.0535，較9月最後交易日下午4時30分收報7.0156，跌379點子或0.54%，而較當日晚上11時30分的夜盤價7.0215，下跌320點子。
人行淨回籠8869億
另中國人民銀行昨日公布，以固定利率數量招標方式，開展417億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購操作。上述操作利率為1.5厘，公開市場單日淨回籠8,869億元。
總結9月份，人行指期內對金融機構進行常備借貸便利操作（SLF）共28.55億元，其中隔夜期13.55億元，7天期4億元，一個月期11億元；期末常備借貸便利餘額為28億元；隔夜、7天、一個月常備借貸便利利率分別為2.35厘、2.5厘、2.85厘，較8月均下降20點子。
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