華十一消費旺 經濟望達標

日均銷售收入升25% 家電汽車受惠促銷 內地十一長假已經完結，市場隨即聚焦內地新出爐的消費數據能否在「組合拳」政策的推動下立竿見影。國家稅務總局昨公布的增值稅發票資料顯示，內地消費相關行業於合共7日的假期，日均銷售收入按年上升25.1%。同日國家發改委主任鄭柵潔於萬眾矚目的國新辦公室發布會上亦繼續派定心丸，稱「剛剛結束的十一假期市場消費旺盛，對實現全年經濟社會發展的目標任務充滿信心。」

不過，要留意鄭柵潔在會上未有進一步提及派發消費券等財政刺激措施，只稱要針對內地有效需求不足等問題，將擴內需增量政策重點更多放在惠民生、促消費上，積極發揮投資對經濟增長的推動作用。

國家稅務總局昨日公布的各大行業銷售表現，以家用電器和音像器材尤其標青，銷售收入按年增幅逾1.49倍，主因與各地推出打折、團購等優惠有關。其中，冰箱等日用家電、電視機等家用視聽設備增幅各有1.6倍和約一倍。

汽車市場方面，當局指在「以舊換新」政策、車企降價促銷等優惠帶動下，期內全國二手車銷量按年增長65.9%，新車銷量升11.7%，其中新能源車增幅為45.8%。

境內遊7日共花費7008億 此外，中國文化和旅遊部數據中心最新推算，居民境內遊於今年一共7日的假期期間，出遊總花費7,008.17億元（人民幣‧下同），按可比口徑（即扣除價格變動）按年增長6.3%，而與2019年疫情前相比，增幅有7.9%。

至於有「境內免稅購物天堂」之稱的海南島，海口市海關昨日提及，7日的十一假期免稅購物金額為7.85億元，較去年同期的13.3億元少逾40%；免稅購物旅客亦跌35%至11.02萬人次，折合人均消費金額7,124元。

港去季消費信心挫近一成 現時市場除了屏息以待內地消費市道的後續表現，香港的消費者信心情況同樣備受矚目。事關香港8月零售銷售跌足6個月之際，城市大學管理科學系統計諮詢中心公布第三季度的「香港消費者信心整體指數」僅報78.3，按季及按年各跌8.8%及9.8%。

報告稱，受訪者對投資股票、經濟發展、購買房屋、就業狀況和生活（消費）狀況這5個範疇的信心下降，其中對投資股票的信心跌幅最大，按季跌逾15%至74；另買屋指數最新跌至65，是分項指數中最低分。

內地十一假期消費行業銷售表現