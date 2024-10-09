5大中資股ETF周吸382億

中港股市受刺激政策一度轉勢，環球資金立刻重新部署，境外的中資股票交易所買賣基金（ETF）「吸金力」極強。根據外媒統計數據，截至10月4日當周，流入美國上市的新興市場及特定國家ETF總額達59.6億美元（約464.88億港元），創超過一年新高。

個別美市曾瀉30% 其中，投資中資股票的5隻ETF，合共吸引49億美元（約382.2億港元）資金，刷新歷來紀錄！當中以iShares安碩中國大型股份ETF淨流入資金規模最大，達到35億美元，而KraneShares旗艦產品滬深中國互聯網ETF扭轉今年流出的趨勢，吸金超過14億美元。

與此同時，Direxion每日3倍做多富時中國ETF和iShares安碩MSCI中國ETF分別流入8.01億美元和3.4億美元。

KraneShares創始人兼行政總裁Jonathan Krane坦言，中國市場已經嚴重超賣，但認為股價飆升只是一個開始，現時流入的資金「只是早期的錢」，目前仍只有極少數人重返中國市場或表示「我需要重新考慮中國市場」。

值得留意的是，部分出現獲利盤回吐。KraneShares滬深中國互聯網ETF周二早段跌9.65%，Direxion每日3倍做多富時中國ETF大挫30%。

印度股市短線存風險 不過，野村認為，隨着市場對大規模刺激措施的預期，重新燃點對香港或中國股市的興趣，印度近期存在下行風險，相對亞洲（日本除外）表現較弱，但仍然看好印度市場具吸引力，若估值恢復到更容易接受的水平，外國投資者可能會再作資產配置。