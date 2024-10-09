產經

世銀估中國明年經濟增長放緩

中國明年經濟料增4.3%，恐波及東亞及太平洋地區。 中國明年經濟料增4.3%，恐波及東亞及太平洋地區。
中國明年經濟料增4.3%，恐波及東亞及太平洋地區。
世界銀行昨發表的東亞及太平洋地區經濟報告預料，明年該地區經濟將由今年按年增長4.8%，放緩至4.4%，主因該行對區內最大經濟體中國的預測，由今年增4.8%，進一步回落至明年的升4.3%。
即使中國近期推出一系列刺激措施帶來暫時提振，且今年早段時間曾受到服務消費業及出口反彈的雙重支撐，世銀認為明年中國經濟放緩、貿易與投資流向變化及全球政策的不確定性升溫，均有機會影響東亞及太平洋區域的經濟發展。
受累樓市消費信心弱
報告提及，中國明年經濟潛在增速之所以回落，因面臨房地產市場持續疲弱、消費者和投資者信心低迷，以至社會高齡化和全球衝突等結構性的挑戰。最近外界預期中國當局將提供額外的財政支持，可能會解除短期增長放緩的危機，但長期增長將取決於更深層次的結構性改革。
世銀首席經濟學家Aaditya Mattoo對外媒指，中國刺激政策是否能夠帶來持續的經濟效益，尚存在不確定性，近期股市的波動也反映市場對此的擔憂。
不過，世銀仍將今年中國經濟增長預測由4月時的4.5%，向上修訂至4.8%；明年則維持在4.3%不變。同時，該行將東亞及太平洋地區的今、明兩年經濟增長預測，分別向上修訂0.3個百分點及0.1個百分點。
在今年4月的報告內，世銀普遍預料東亞及太平洋區域內主要經濟體，在今、明兩年增長率預測均難以恢復至疫前水平。今次報告卻見突破，印尼今、明兩年增長率最新預測分別為5%及5.1%，有望達到或超過疫前水平，馬來西亞、菲律賓、泰國和越南明年增長率仍將低於疫前水平。
長遠而言，世銀列出3項主要會影響區域經濟增長的因素，包括中國經濟增長放緩。其中提及，過去30年來中國的經濟增長給鄰國帶來溢出效應，但這種推動力的規模現時正在減弱。
世銀對東亞與太平洋經濟最新預測世銀對東亞與太平洋經濟最新預測
世銀對東亞與太平洋經濟最新預測
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