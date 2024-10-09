世銀估中國明年經濟增長放緩

世界銀行昨發表的東亞及太平洋地區經濟報告預料，明年該地區經濟將由今年按年增長4.8%，放緩至4.4%，主因該行對區內最大經濟體中國的預測，由今年增4.8%，進一步回落至明年的升4.3%。

即使中國近期推出一系列刺激措施帶來暫時提振，且今年早段時間曾受到服務消費業及出口反彈的雙重支撐，世銀認為明年中國經濟放緩、貿易與投資流向變化及全球政策的不確定性升溫，均有機會影響東亞及太平洋區域的經濟發展。

受累樓市消費信心弱 報告提及，中國明年經濟潛在增速之所以回落，因面臨房地產市場持續疲弱、消費者和投資者信心低迷，以至社會高齡化和全球衝突等結構性的挑戰。最近外界預期中國當局將提供額外的財政支持，可能會解除短期增長放緩的危機，但長期增長將取決於更深層次的結構性改革。

世銀首席經濟學家Aaditya Mattoo對外媒指，中國刺激政策是否能夠帶來持續的經濟效益，尚存在不確定性，近期股市的波動也反映市場對此的擔憂。

不過，世銀仍將今年中國經濟增長預測由4月時的4.5%，向上修訂至4.8%；明年則維持在4.3%不變。同時，該行將東亞及太平洋地區的今、明兩年經濟增長預測，分別向上修訂0.3個百分點及0.1個百分點。

在今年4月的報告內，世銀普遍預料東亞及太平洋區域內主要經濟體，在今、明兩年增長率預測均難以恢復至疫前水平。今次報告卻見突破，印尼今、明兩年增長率最新預測分別為5%及5.1%，有望達到或超過疫前水平，馬來西亞、菲律賓、泰國和越南明年增長率仍將低於疫前水平。

長遠而言，世銀列出3項主要會影響區域經濟增長的因素，包括中國經濟增長放緩。其中提及，過去30年來中國的經濟增長給鄰國帶來溢出效應，但這種推動力的規模現時正在減弱。

世銀對東亞與太平洋經濟最新預測