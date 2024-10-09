發改委未提新重大刺激 投行直言失望

全城期待的中國國家發改委發布會如期在周二早上召開，又罕有以「一正四副」領導級官員的高規格排場露面，但新的重大刺激計劃欠奉下，投行澳新銀行分析時直指，市場大失所望。惟官媒旗下社交媒體帳號在會後發文指，政府加大宏觀政策的逆周期調節力度，並非一蹴而就；如發改委所言，一籃子增量政策不單着眼當前經濟面臨的問題和困難，它瞄準的是更長時間發展。

罕有一正四副主任出席 發改委主任鄭柵潔昨聯同4位副主任現身與會，並不常見，因副主任主要負責不同方向的工作。官媒帳號發文透露，事前當局已就是次發布會準備多天，連在十一長假最後一日，還在進行最後的梳理及完善工作；今次「一正四副」官員共同參會，也是在向社會釋放明確信號，一籃子增量政策是全方位發力，又指政策「組合拳」要打得有效，不光意味着「多出拳」。

鄭柵潔稱，有信心實現全年經濟社會發展目標，並承諾從5個面向落實增量政策。在進一步擴大內需的投資方面，目前7,000億元（人民幣‧下同）中央預算內投資已全部下達，用於「兩重」建設（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）和「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）工作的一萬億元超長期特別國債亦已全部下達到項目和地方，目前正加快推進項目建設和資金撥付。

發改委副主任劉蘇社亦指，正督促各地於10月底完成今年剩餘約2,900億元的地方政府專項債額度發行工作；同時發改委及財政部正加緊研究合理擴大專項債支持範圍，適當擴大用作資本金的領域、規模和比例。副主任鄭備則透露，將採取加大引資穩資力度，進一步擴大自主開放，推出新一批重大外資項目等5方面舉措，鼓勵外資企業深耕中國市場。

就業優先策略涉4方面 至於備受關注的就業問題也有明確部署，副主任李春臨提到，下一步將大力實施就業優先策略，主要涉及4方面，包括擴大有效需求創造新的就業增長點、增強新興產業就業創造效應等。

不過，市場期待的重磅財政增量政策終告落空。澳新銀行預期，今年全年內地財政的赤字率可能比官方目標稍為上調0.3至0.5個百分點，或於本月底的重磅會議上調整預算，但可能不會推出規模多達一萬億至兩萬億元的額外財政措施。