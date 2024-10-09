A股開局連破紀錄 交投3.45萬億創新高

3大指數裂口高開一成 滬綜收市仍漲4% 十一長假醞釀多日的內地股市購買力一舉爆發，繼續刷新多項A股紀錄，包括滬綜指、滬深300指數均創下2000年以來最大開市漲幅，分別約10.76%及10.13%；深圳創業板指數、北京北証50指數雙雙創下史上最大開市漲幅，各達18.44%及26.67%。可見，A股狂牛非浪得虛名，甚至滬深兩市主板成交額只需開市短短20分鐘，便再創歷來最快破萬億元（人民幣‧下同）紀錄，亦為首次在早上交易時段就突破兩萬億元成交，全日成交最終寫下3.45萬億元歷史新高，意味長假前後連續兩日破頂。

史詩級股市暴漲由節後復市日的開市一刻，已埋下伏筆。滬綜指、深成指、深圳創業板指數全線裂口高開逾一成，滬綜指及深成指開市分別報3,674點及11,864點，均為全日最高位，深圳兩大股市指數開市升幅各為12.67%及18.44%。內媒數據顯示，約5,334隻A股開市皆升，當中，近千隻A股開市時曾集體漲停板，卻無阻投資者積極參與這場資本盛宴，成交額愈升愈有。

傳銀行信貸禁違規入市 隨着中國國家發改委官員發聲而未見增量政策出招，加上官媒指金融管理部門擬對商業銀行進行口頭指導，要求金融機構高度重視投資者適當性管理和投資者保護，銀行信貸資金嚴禁違規進入股市，拖累滬深兩大股市指數升少截，升幅更一度收窄到1至3%之間。惟投資氣氛仍然熾熱，滬深兩市在早上10時40分後不久，已突破兩萬億元，為歷來最快破兩萬億元成交額紀錄，亦刺激午市前主要股市指數升幅重新擴大。

麥樸思：未急於買貨 全日收市計，滬深主板成交額高達3.45萬億元，逼近3.5萬億元，較9月最後交易日增量約8,589.03億元。但3大指數的尾市升勢分化，滬綜指收升4.59%至3,489點，深成指收升9.17%至11,495點，深圳創業板指數則收報2,550點，全日升幅約17.25%，續創歷來單日最大漲幅，而滬深兩市逾5,000隻A股均錄漲幅收市，共792隻A股漲停牌。

10月A股迎來強勢開局，有「新興市場之父」之稱的麥樸思認為，如果內地繼續推出刺激措施，相信中國股市可以持續上升，但他不急於入市，認為長假後復市非入市好時機。投資銀行摩根士丹利認為，以其衡量的市場情緒指標，A股很快就接近過熱門檻。

滙豐調高年底目標 惟滙豐環球研究發表研究報告指，前所未有的政策轉向已解決內地經濟和股市面臨的重大挑戰。該行估計，中國監管機構或跟進其他新措施，以維持目前的勢頭；又認為改善風險偏好和創造財富效應只是第一步，重振經濟才是中期目標，而結構性改革則是最終的長期目標。故該行一口氣上調滬綜指、滬深300指數及深成指年底目標約18至23%，其中滬綜指目標由3,200點調高至3,800點，滬深300年底目標由3,800點上調至4,700點，深成指目標調高2,200點至12,000點。

麥樸思認為，如果內地繼續推出刺激措施，中國股市可以持續上升。 十一假期後首日滬綜指走勢