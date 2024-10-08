政策市中港主場 外資得順勢陪玩

過去香港股市由外資操控，歷次股災，外資在股、匯、期指市場多邊操作，舞高弄低將港股當成「提款機」的例子屢見不鮮。不過，隨着港股「回歸」祖國，中美爭霸壁壘分明，這幾年外資退場、北水進場，基本上港股可說已經「換莊」，貨底已由中資主導！十一長假前中國推出一系列強救市措施，中港兩地股市交投放量，政策市不可能三、兩天就完結，港股方向也不須再仰美國鼻息，而是將更好地反映中國資產估值。外資要實現「國際化」利益，不可能將中國這全球第二大經濟體的資本市場起動視而不見，即使再沒有主導權，為免錯失賺錢與發展機會，就得接受現實，加入順勢陪玩行列，中美資本戰也將揭開新篇章！

以中國現時的經濟規模，這幾年中國股市表現可用「不像樣」來形容，而備受中國資產值低迷拖累的港股，更如被「廢武功」，現貨市場流動性每況愈下，新股市場一年又一年的冷清，加上中美博弈，過去積極參與香港市場的外資大規模退場，中港股市的極端淡靜直頭可用「乾塘」來形容。

歸根究柢，中國經歷了多年高速發展，近十多年更在美國的量寬政策下，弄出房地產泡沫，房企有「大得不能倒之說」，債務危機非但拖累銀行，亦威脅金融系統穩定；同時民營經濟蓬勃發展，科技企業快速膨脹，致要跨行業向金融領域伸延，走壟斷發展的路，中國不得不暫時煞停這架「高速列車」，進行科企反壟斷、調控內房與內銀業，改革地方政府財政，糾正種種無序擴張，加上這幾年美國致力推動全球製造業去中國化，重構產業鏈與供應鏈，中國經濟得在內外挑戰中成長，絕不容易，這期間中國股市低迷亦事必有因。

惟這幾年亦見到中國製造業並未有因美國等西方經濟體圍堵而崩潰。相反，中國的高精密機器、電動車、光伏、鋰電池等高端商品行銷全球，消費品暢銷海外，中國科企打破技術圍堵，在智能手機等方面實現業務突破，一方面說明中國經濟的競爭力所在，並有待更合理反映在中國資產估值，另一方面顯示美國過去用以收割全球的高息貨幣政策已不再起效。

無可否認，內房危機拖着中國經濟後腿，打擊消費與投資需求。要刺激轉弱的經濟，中國選擇在美國啟動減息周期後即推出一系列強刺激組合拳穩增長。結果長假前中港資本市場成交一哄而上，反映一直等待抄底中港市場的內外資金爆發性入市。

當然，更好的大牛市都會有調整，更何況中國面對的經濟結構問題不會一覺醒來就獲徹底解決。只是中港市況大漲小回，並不影響中長期上升趨勢。身處眼前的「政策市」，歐美市場沿用的分析理論未必完全管用，更重要是要認識中國市場。奉行全球化的國際金融機構急不及待調整策略，追趕入市，僅處開端。期望當局做好市場基建、法規，保障投資者利益與資本進出安全，全面提升內外資金對中國資產的信心，也為中國經濟再次提速增長，更好地推動新經濟發展注入動能。