按證上半年賺903萬 挫99%

按揭證券公司今年上半年未經審核除稅後溢利為903.9萬元，較去年同期的11.75億元大減99.23%，主要由於期內物業價格下跌對安老按揭業務產生負面影響，而去年上半年則因為物業價格反彈帶來利好影響。

按證公司期內淨利息收入近2.89億元，與去年相若。今年上半年安老按揭計劃批出546宗申請，按年增97%；期內平均物業價值按年跌9%至490萬元，平均每月年金按年跌29%至1.26萬元。

樓價跌 安老計劃虧損 該公司今年上半年保險服務盈轉虧，蝕近5.07億元，去年同期賺6.49億元，主要因為目前物業價格變動，對安老按揭計劃帶來虧損性合約而產生的虧損入帳，加上今年所採用的折現率，較去年下跌以致新做的香港年金計劃保單出現較大虧損，以及優化年金金額推廣活動帶動下，新做的年金保單增加令虧損擴大。

期內該公司其他收入按年跌18%至7.45億元，主要包括7.59億元來自存放於外匯基金的淨投資收益，另對受按證保險公司提供保險保障的貸款於綜合財務層面，作出的公平值調整所錄得虧損8,700萬元，去年同期為收益2.49億元，抵銷一部分的其他收入。按揭保險計劃方面，新取用貸款額按年跌45%至283億元，當中以貸款額計52%的新取用貸款用於二手市場物業。

該公司今年6月底的資本充足率仍處於20.7%的穩健水平，遠高於財政司司長規定的8%最低要求；按證公司和香港年金公司的償付能力充足率分別約為22倍及16倍，遠高於分別為兩倍及1.5倍的保險業監管局最低監管要求。不過，基於不明朗的市場環境下，按證公司採取審慎預先籌措融資的策略，並主動與本地及國際的投資業界就債券發行保持溝通，以支持購買大額的貸款及滿足再融資的需要。