甲級商廈租金連挫21季

本港商廈供應過剩，租金續面對下調壓力。有報告指，今年第3季甲級寫字樓租金按季再挫約2.6%，較上一季約1.6%的跌幅進一步擴大，並已連挫21個季度。

世邦魏理仕最新發表的《2024年第三季度香港商業房地產市場觀點》指出，大中環地區第3季租金按季下降約2.8%，較第二季跌幅增加約兩個百分點。至於九龍區整體甲廈租金按季大跌約4.7%，較今年第二季跌幅約2.2%有所加快，亦為自2020年第3季以來的最大下跌幅度；預期今年整體甲廈租金將下跌約5至10%。

另外，今年第3季的甲廈淨吸納量約12.54萬方呎，連續第5季維持正數。大中環地區錄得約5.21萬方呎淨吸納量，部分原因是由於長江集團中心二期的租賃率上升。新增供應不足，加上淨吸納量正數，整體空置率下降約0.2個百分點至16.8%，為自2019年第一季以來再出現下跌情況。

至於上季甲級寫字樓租賃量按季下降約16%至99.3萬方呎，令年初至今的租賃量達到360萬方呎，佔2023年全年總量約89%。不過，租賃需求仍然很小，本季只有約7%的交易面積超過一萬方呎，為自2013年第3季以來的最低佔比。

中環舖空置率跌至7.9% 此外，今年第3季核心區街舖空置率維持約6.8%，中環空置率下跌約1.3個百分點至約7.9%，而銅鑼灣上升約1.4個百分點至約5.3%；核心區舖租按季增長約1%。資料顯示，天水圍天一商城地下G001號舖，面積約3,869方呎，以約8,797萬元登記易手，成交呎價約22,737元。