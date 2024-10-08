申預售4037伙半年最多
樓市受惠減息效應，發展商加快推盤部署，據地政總署資料，9月有4個住宅項目申請預售樓花，涉及4,037伙，按月大增約15.8倍，為半年最多。
至於長實集團(01113)觀塘安達臣道對出首置項目捲土重來，上月再次遞交預售申請，單位量2,926伙，預計關鍵日期2026年12月底，較上次申請時延期3個月。資料顯示，項目首次申請於5月被拒，事實上，地契要求項目以現樓形式發售。另外，該公司的啟德承豐道16號第1期，最新名字為Victoria Blossom。
由於上月多個項目申請預售樓花，帶動待批項目增至31個，待批伙數增約29.3%至17,642伙，為14個月最多。此外，9月有一個項目獲准銷售樓花，為大昌集團(00088)鴨脷洲海旁道18號，涉及38伙。
8月私宅落成量減42%
此外，今年私宅落成進度仍見落後，差餉物業估價署資料顯示，8月私宅落成量919伙，按月少約42.8%。首8個月累積9,622伙，雖較去年同期有約23.7%增長，惟相比全年預測22,267伙，暫只達標約43.2%。
今年暫錄落成單位以新界區佔5,610伙最多，比率約58.3%。其次九龍區錄3,607伙，佔約37.5%，港島區佔405伙或約4.2%。
而首8個月供應繼續以中小型單位主導，實用面積約431方呎以下細單位落成量為5,370伙，比例約55.8%。至於面積431至752方呎戶型有3,213伙，佔約33.4%。
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