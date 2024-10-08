申預售4037伙半年最多

此外，今年私宅落成進度仍見落後，差餉物業估價署資料顯示，8月私宅落成量919伙，按月少約42.8%。首8個月累積9,622伙，雖較去年同期有約23.7%增長，惟相比全年預測22,267伙，暫只達標約43.2%。

今年暫錄落成單位以新界區佔5,610伙最多，比率約58.3%。其次九龍區錄3,607伙，佔約37.5%，港島區佔405伙或約4.2%。

而首8個月供應繼續以中小型單位主導，實用面積約431方呎以下細單位落成量為5,370伙，比例約55.8%。至於面積431至752方呎戶型有3,213伙，佔約33.4%。