天瀧現樓單位獲數百預約參觀
啟德新盤市場競爭激烈，恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作的啟德天瀧，將於本周末起開放現樓單位以供發展商貴賓率先參觀，並已錄得數百組準買家預約。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，短期內會開放現樓單位予公眾預約參觀。最新曝光的無改動連裝修現樓單位為第5座25樓A室，實用面積1,382方呎，屬四房雙套間隔。近日一手交投明顯增多，估計樓價將會回穩。
恒基物業代理營業（二）部副總經理李菲茹指，項目另外有兩個連家具示範單位稍後再開放。該公司營業（二）部副總經理倫國新表示，本月下旬將以招標形式發售海景三房及四房單位，周末會邀請中資銀行的高端客戶到項目參觀。同系西半山帝滙豪庭售出9樓A室，實用面積1,735方呎，成交價5,148萬元，呎價約29,671元。
同屬跑道區，由嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德海灣第1期，昨加推9個兩房單位可享限定折扣優惠。售價最低為第2A座1樓M室，實用面積481方呎，折實價831.4萬元，折實呎價約17,285元。項目於10月首周已錄14宗成交。
PARK SEASONS周五賣樓
會地的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，落實周五以價單形式發售158伙。發展商指，新一輪銷售重點推售價單5號的69伙，折實售價約453萬元起，折實呎價約14,059元起。項目昨連沽3伙，共涉1,588.3萬元。
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