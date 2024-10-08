天瀧現樓單位獲數百預約參觀

恒基物業代理營業（二）部副總經理李菲茹指，項目另外有兩個連家具示範單位稍後再開放。該公司營業（二）部副總經理倫國新表示，本月下旬將以招標形式發售海景三房及四房單位，周末會邀請中資銀行的高端客戶到項目參觀。同系西半山帝滙豪庭售出9樓A室，實用面積1,735方呎，成交價5,148萬元，呎價約29,671元。