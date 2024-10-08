Blue Coast II將開新示範戶
長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，安排今日首度開放全新示範單位予傳媒率先參觀。集團營業部首席經理郭子威稱，該盤爭取本周內開價，項目已於內地舉行連場推介會，合共20場推介會共吸引約6,000位代理。
該集團營業部助理首席經理楊桂玲指，項目第3座有小量四房戶，考慮留待明年接近現樓階段時推出。為配合項目銷售，美聯物業於港島南區龍頭舖為該盤設旗艦專門店。
YOHO Hub II單日售58戶
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，昨晚於港鐵南昌站V Walk商場展開新一輪銷售，以價單形式發售58伙。消息指即日沽清，過去10日內兩輪銷售合共售出約177伙。
該盤延續上一輪熾熱銷情，開售前有近130組準買家到場報到，並在等候區排隊等候。資料顯示，昨日發售的單位為20伙兩房戶及38伙三房戶，折實平均呎價約14,698元。
投資客購8伙海茵莊園
市場接二連三錄得大手客成交個案。九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園，昨錄得「一客8食」，均屬一房戶型，成交價541.5萬至546.6萬元，呎價18,903至19,286元，共涉資逾4,354萬元。據悉，該買家購入單位作投資，並考慮再度增持。除了上述8伙計，項目昨合共售出12伙，單日套現逾6,500萬元。
同時，中洲置業的沙田星凱‧堤岸，昨連沽5伙一房單位，套現逾3,331萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，新售出單位均為第5座，成交價663.9萬至680.3萬元，呎價約18,963至19,662元。
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