300萬有找成交湧現

嵐山納米盤貶35% 河畔花園蝕144萬 本地二手樓持續冧價，細價屋苑入場門檻顯著回落，私人屋苑湧現「2字頭」成交，部分更要大幅蝕讓。大埔嵐山納米戶最新成交價跌至260萬元，約6年樓價顯著貶值約35%。另外，沙田上車盤河畔花園的中層單位，成交價約296萬元已有交易，原業主持貨約4年，帳面勁蝕144萬元離場。

嵐山開放式單位做價，2018年期間最高曾達401萬元。中原吳啟業表示，上述8座高層A室，實用面積約181方呎，叫價約298萬元，議價後減38萬元售出，呎價約14,365元，新買家為上車客，購入單位自住。原業主於2018年以約398萬元購入，帳面蝕約138萬元。

河畔花園兩日連錄至少3宗買賣。市場消息透露，包括A座中層5室，實用面積約269方呎，每方呎成交價約11,004元。原業主於2020年底購入，期內帳面貶值32.7%。至於其他兩伙同面積單位，分別以310.8萬元及350萬元成交。

部分投資者出手掃入細價物業。中原巫燕虹稱，同區全輝中心B座中層1室一房單位，實用面積約295方呎，叫價約328萬元放售，議價後獲該類買家以290萬元購入，呎價約9,831元。

淘大兩房380萬易手 事實上，近期不少大型屋苑做價已回落至300餘萬元。香港置業陳子麟指，牛頭角淘大花園O座低層3室，實用面積約322方呎，兩房間隔，成交價380萬元，呎價約11,801元，上址為減息後屋苑最後一間400萬元以下放盤。

祥益黃慶德表示，屯門新屯門中心5座中層F室，兩房間隔，可望海景，區內首置客以388.8萬元即睇即買，呎價約8,545元，原業主於2022年以約535萬元購入，約兩年帳面虧損約146.2萬元。

MALIBU虧損逾64萬 各區蝕本貨續錄承接。中原關偉豪指，將軍澳日出康城MALIBU的3A座高層C室兩房戶，叫價680萬元，現以640萬元成交，呎價約13,853元，新買家為同區租客，原業主持貨約6年半，帳面蝕64.6萬元。

該行許永生稱，長沙灣宇晴軒6座中層A室，三房單位原先叫價850萬元，減價至830萬元蝕讓沽出，呎價約14,982元，原業主持貨約7年，帳面仍需蝕70萬元。

樓價跌租金升，帶動租金回報向上。據政府最新數據，8月實用面積約1,075方呎或以下3類中小型私人住宅租金回報率按月上升，其中實用面積約431方呎以下細單位回報率最高，連升4個月，漲至3.7厘，為2012年2月後的12年半新高，按月升約0.1個百分點。

近日二手市場細價私樓成交