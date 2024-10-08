產經

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●中遠海控(01919)發盈喜，預計今年第三季純利約212.51億元人民幣，按年飆2.85倍，扣除非經常性損益亦有212.36億元人民幣，按年飆2.88倍。旗下東方海外國際(00316)同季所有航線收入按年增長73.66%至30.56億美元，總載貨量僅升3.61%，每個標準箱之整體平均收入按年飆67.6%。
●瑞銀於9月30日在場內增持恒生中國企業指數ETF（交易所買賣基金）(02828)319.09萬個基金單位，每單位均價75.4833元，持倉量增至5.2%。
●紫金礦業(02899)於9月30日被新加坡政府投資公司（GIC）減持844.6萬股，每股均價17.7955元，持股量由8.02%降至7.88%。
●維他奶國際(00345)於10月3日再被日資金融巨頭三菱UFJ在場內減持804萬股，每股均價5.5543元，持股量由10.18%降至9.43%。
●寶光實業(00084)發盈警，預計截至今年9月底止半年蝕介乎5,000萬至7,000萬元，較去年同期蝕2,990萬元有所擴大。
●耀才證券(01428)預期，截至今年9月底止半年未經審核綜合稅後純利約3.12億元，按年升約3%；截至9月底止的客戶戶口總數達57.117萬個。
●長江生命科技(00775)旗下WEX Pharmaceuticals將與美國上市生物科技公司Virios Therapeutics合併成Dogwood Therapeutics，Virios將向長科發行新股支付一億美元的總代價，讓長科持股約15.9%。
●香港交易所(00388)旗下倫敦金屬交易所（LME）前年暫停鎳期貨交易及取消部分買賣，維權對沖基金Elillot早前不服對LME的判決，並提出上訴，但昨日已被英國上訴法院駁回。
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