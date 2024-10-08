德國估今年經濟收縮 有信心未來兩年復甦

雖然歐洲大部分地區地緣局勢相對穩定，但經濟情況難言向好。歐盟最大經濟體德國的聯邦經濟部預計，今年經濟將萎縮0.2%，這與之前預測增長0.3%表現完全反向。去年德國受到工業活動放緩、出口需求下降及俄烏戰事後能源價格飆升的嚴重影響，經濟收縮0.3%，是唯一出現經濟萎縮的主要發達經濟體。

然而，德國政府對經濟前景充滿信心，經濟部長哈貝克指，政府提出的「增長倡議」在經濟復甦中將發揮關鍵作用，措施包括減稅、為工業提供長期降低的能源價格、減少官僚程序等，指若這些措施得到充分實施，該國經濟在2025年及2026年將分別增長1.1%和1.6%。

不過，分析師認為，德國社會目前消費意欲低迷，且結構性挑戰，包括來自中國的競爭加劇、技術工人短缺，以及複雜的綠色轉型等，都拖經濟後腿。德國汽車俱樂部最新調查顯示，近六成德國人不再徹底拒絕中國產汽車，在電動車領域，傾向買中國車的比例更高達80%，反映德國車企的挑戰甚巨。

央行或本月降息 歐元軟 至於歐元區利率走向，法國央行行長兼歐洲央行管理委員會委員德加洛稱，歐洲央行可能會在本月17日減息，主因經濟增長疲弱，令通脹率低於2%目標的風險上升。他料歐洲央行明年再下調存款利率，並在明年回到中性利率水平（即利率水平不引致經濟擴張或收縮）。

數據方面，歐元區Sentix投資者信心指數由9月的負15.4，升至10月的負13.8，表現優於市場預期的負15.9。信心回升，分析認為除了因歐元區預期會減息外，中國最近一系列經濟刺激措施都令歐洲投資信心回復。歐元兌美元昨曾挫約0.16%至1.0958。