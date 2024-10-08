基金掟印度股破紀錄 轉投中國

印度股市連跌6個交易日，投資銀行高盛指，資金明顯流向中國，並指近期全球基金對印度股票淨賣出規模創新高，是自1999年初以來最大淨賣出。上周雖然僅得4個交易日，但外國機構投資者出售約45億美元（約351億港元）。

根據印度國家證券存管有限公司（NSDL）數據，外國證券投資者在10月4日，拋售了價值2,714.2億盧比（約251億港元）的印度股票，資金淨流出2,310.1億盧比（約213.63億港元）。高盛印度交易員Nikhilesh Kasi不諱言，當中國市場買盤激烈時，印度市場就變得脆弱。

他解釋，印度股市是繼巴西之後第二大「超配」市場，外國機構投資者要大量套現，自然拋售他們擁有最多且流動性最強的資產，以求在最短時間內提取最大流動性。過去兩周他被客戶問得最多的問題是：「資金是否從印度流向中國？」他以「是的」回答，並指「這一趨勢非常明顯。」

印度孟買30指數（SENSEX）昨收市挫0.78%至81,050點，6日累挫5.5%。印度Geojit Financial Services的首席投資策略師V K Vijayakumar同意，中國A股在9月底表現良好，觸發本輪印度股市淨賣出潮，並謂「如果中國股市的勢頭持續，外國機構投資者可能會繼續在估值較高的印度拋售，這種樂觀情緒能持續多久還有待觀察。」

越南上季GDP增7.4%超預期 同屬亞洲經濟體的越南，在中美爭霸推動重塑全球產業鏈下，其製造業持續受惠。越南第3季國內生產總值（GDP）按年增長7.4%，較第二季經修訂的增長7.09%加快；市場原先預計在9月的超級風暴打擊下，該國第3季經濟按年增長會放緩至6.1%。