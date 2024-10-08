Seven & i傳售銀行超市業務圖抵禦收購

市傳Seven & i冀出售Seven Bank等非核心資產。

以日本7-Eleven便利店為主的日本零售巨頭Seven & i繼續全力抵禦Circle K便利店加拿大母公司Alimentation Couche-Tard（ACT）的收購。消息指，Seven & i繼上月拒絕對方390億美元的報價後，正研究向私募基金等外部投資者出售非核心資產，以證明保持獨立可創造更多價值。

市場普遍相信ACT會加價「提親」，消息指ACT會等Seven & i本周四公布季績後才出手，Seven & i屆時可能會披露專注便利店業務的計劃。ValueAct等維權基金早已向Seven & i施壓，要求公司專注便利店業務。

摩通：便利店乏改革 綜合各方消息，Seven & i正加速出售Seven Bank和超級市場業務，可能今年底之前啟動，其中伊藤洋華堂有機會在2027年之前上市。摩根大通對賣產可以釋放的價值持保留意見，指公司的弊病在於主營便利店業務缺乏改革，跟瑞銀憧憬套現可加快投資、收穫額外股東回報的觀點相反。

另邊廂，加拿大魁北克退休金管理機構CDPQ表態支持ACT，儘管缺乏關於交易的細節，但指在ACT的投資讓他們大賺一筆，並肯定該企過去進行併購的「揀擇」態度，所以準備好做其併購的後盾，不排除會提供融資，「交易的成敗可反映日本有多麼願意開放外資投資。」

然而，Seven & i拒絕ACT時曾提及，就算ACT「非常顯著地改善收購計劃的價值」，也低估了美國反壟斷等重重難關。