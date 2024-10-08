美股點擊：美衰退機會降 高盛：難再大手減息

美國就業市場仍強勁，反映經濟增長動力依然完好無缺，亦意味聯儲局可以放慢減息步伐。高盛首席美國經濟師哈哲思（Jan Hatzius）在最近的報告中，亦把未來一年陷入衰退的機率預期下調5個百分點，至15%，直指9月官方就業數據，平息了市場對就業市場「急劇惡化、無法阻止失業率上升趨勢」的擔憂。

哈哲思預計，到明年6月，美國聯邦基金利率目標將降到3.25至3.5厘，相當於接下來的會議繼續每次減息0.25厘；且認為「再次大手減息0.5厘的風險已經小得多」，又謂「更廣泛地說，我們認為在職位空缺高企且經濟增長強勁的情況下，就業增長沒明顯理由轉差。」

不過，摩根資產管理首席全球策略師David Kelly持較謹慎觀點。他指由於市場價格已反映經濟「軟着陸」，導致股市估值上升，但這也令資產價格更易受衝擊，建議投資者減低風險，把資金從增長股轉向價值股。

道指低開218 標指獲看好 大市方面，美股3大指數周一早段全線下跌，道指曾跌218點，報42,133點；標指跌25點，報5,725點；納指跌119點，報18,018點。高盛把今年底標指的預測目標從5,600點上調至6,000點；同時把未來12個月標指目標從6,000點上調至6,300點。

另外，蘋果公司（Apple Inc.）據報將於當地時間10月28日開始正式實裝Apple Intelligence的人工智能（AI）新服務，該服務包括新版Siri語音助手、整合版ChatGPT等，可以幫用戶編輯文字、摘要等。惟新功能只適用於美國，而且支援的裝置版本有限。Apple股價早段曾跌0.63%。

Temu用戶飆 蓄勢超亞馬遜 在美國上市、近年積極拓展海外業務的中資電商股拼多多，其海外電商平台Temu的用戶正急速增長。美國Sensor Tower的數據分析發現，8月Temu應用程式用戶數量在主要電商平台中位列第三，已達亞馬遜用戶數量的91%，預計不久就可能超過已創立30年的亞馬遜。

Temu的核心優勢在於其驚人的低價格，平台透過銷售大量非品牌商品，盡可能減少中間的倒賣成本，從而令商品價格更具優勢。