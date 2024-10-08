Yen近兩月低 短期料再貶

官員警告投機 基金建長倉憂套息重臨 日圓匯價又插水，曾見近兩個月以來最弱！市場對聯儲局進一步大幅減息的預期降溫，加上日本新首相石破茂多次發表鴿派言論，指暫不宜加息，令日圓兌每美元走弱，昨曾跌至149.13，為8月16日以來最低水平；其後在日本官員「出口術」下曾反彈至147.86，繼而在148附近徘徊，升約0.5%，每百日圓兌港元曾低見5.219，其後曾升至5.25算。

處理外匯事務最高級官員的日本財務省財務官三村純，對外匯市場的投機行為發出警告：「我們將緊迫監控包括投機交易在內的外匯市場走勢」，其用字遣詞予人感覺完全繼承了前任財務官神田真人。

日調高兩地區經濟評估 日本央行發表季度地區經濟報告指，該國經濟一直復甦，並提高對全國9個地區中北陸及東海兩個地區的評估，其餘地區的評估則維持不變。報告提到，東京和其他地區的消費力正改善。當中年輕一代享受到薪資上漲帶來的好處，他們的消費支撐需求。雖然有些公司表示苦於將預期中的勞動成本上升轉嫁，但愈來愈多服務業公司正這樣做或正考慮這樣做。

該報告指物價上漲的層面正擴大，同時結構性勞動力短缺，許多公司認為有必要繼續提高薪資。不過，有部分中小企業對獲利面臨嚴峻壓力表示擔憂，稱有必要保持警戒。是次報告暗示央行仍有可能會進一步加息，但並未有立即行動的必要。

市場期貨顯示，日本央行在12月前加息0.1厘的可能性不到50%，預計要到明年底利率僅從目前的0.25厘上升到0.5厘。

加息預期有變，外資取態變陣。美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，在截至10月1日當周，投資者轉向日圓淨長倉，是自8月中旬以來首次。野村證券認為，一些對沖基金上周較早時建立日圓長倉，是預計石破茂將採取更強硬的立場，但隨着美國最新公布的就業數據意外強勁，增加日圓兌每美元近期下試150水平的可能性。

瑞穗證券東京首席策略師林祐樹更說：「如果從事息差交易的投資者再次入場，並測試160，誰又阻止得到？」他認為，短期內日圓兌每美元可能跌至150，甚至155。

日股重越39000 一周高 受到日圓走貶利好出口預期的支撐，日股做好，日經平均指數昨收市升697點或1.8%，報39,332點，不但收復39,000點關，也創逾一周收市新高。盈利主要來自海外市場的豐田汽車股價漲1.03%，另一車股鈴木自動車亦升1.12%；半導體股東京電子升1.16%，愛德萬測試（Advantest）更漲3.11%。另外，金融股升幅顯著，野村控股升5.67%，瑞穗金融集團和大和證券也分別升4.88%和2.46%。

每百日圓兌港元走勢 日經平均指數走勢