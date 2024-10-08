港銀二級制 11行望升級

金管局計劃簡化銀行三級制，未來5年內推動接受存款公司併入有限制牌照銀行級別；日後本港銀行只會有持牌銀行、有限制牌照銀行兩個級別。財經事務及庫務局官員表示，當局正與11間接受存款公司溝通，相信均有基本能力升至第二級，惟有一間因業務考量或無意申請。

金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟指，將為接受存款公司提供指引助順利過渡；若機構有能力滿足牌照要求，可提早完成升格。自本港引入虛擬銀行後，大多數零售銀行均取消最低存款額要求及最低結餘收費，相信客戶有充足選擇及時間轉去其他銀行。

FINEST累錄300可疑個案 現有接受存款公司中，有5間仍有客戶存款，涉約2,500個客戶，50萬元以上存款額客戶約1,800個。截至6月底，接受存款公司總資產佔香港銀行體系0.07%，客戶存款佔0.03%。

銀行間訊息交換平台（FINEST）去年6月正式推出，助防止詐騙和打擊罪案。金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏指，平台累計分享約300宗可疑個案，即平均每個月分享20至30宗，當中有個案成功打擊犯罪，及阻截可疑資金轉移。

港外儲略減至4228億美元 他指，FINEST的資訊分享範圍屬銀行自願參與性質，希望主要金融機構都能參與，協助打擊金融罪行。當局資料顯示，九成涉及騙案的傀儡戶口為個人戶口，共享資訊範圍若擴大至個人戶口，有助執法部門及銀行業順藤摸瓜找到詐騙集團，打擊成效將會更大。

此外，金管局公布截至今年9月底，官方外匯儲備資產為4,228億美元，按月減7億美元；在9月底並無未交收外匯合約；外匯儲備資產總額相當於香港流通貨幣5倍多，或港元貨幣供應M3約39%。