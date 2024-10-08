中外企業「出海」冀善用港平台

全球各地已經復常近兩年，不少企業都冀拓展「出海」及中港市場生意。花旗商業銀行香港部主管鄭再再稱，不少在港有商業活動的海外公司，很多均銳意透過香港進軍內地市場，其中東盟、美國以及西歐客戶的業務量按年增幅達雙位數；本地和內地公司則為花旗商業銀行香港區最大客戶群，而全球各地客戶對該行同樣重要。

現時該行客戶的年均收入介乎1,000萬至30億美元，服務對象以中型及表現具高增速的公司為主。以行業劃分，她指增長動力主要來自工業、電動車及新能源廠商、健康護理與生物科技、電子商貿及線上旅遊平台。其中，中國企業涉從事科技、健康護理及工業，而東盟及歐美客戶背景則分別以科技、消費、商業專業服務為主。

花旗續拓日本市場 她又提及，綜觀該行近年增長不俗，是因不少海外企業於疫情過後，冀透過香港打入內地市場，內地企業則借助香港這個平台「出海」，該行亦聯同會計師樓及稅務顧問等舉辦研討會，協助內地企業解決稅務及組織架構等事宜。

與此同時，她指花旗今年亦進一步拓展日本走廊，力求在當地集商業銀行、投資銀行及企業銀行業務於一身；中東走廊方面，她指查詢及投資的數量有所上升，惟增速仍較其他地區為低。

至於美國聯儲局早前減息半厘，她指相信融資成本下降對企業自身商業活動，以至合併與收購等行動有幫助，但據該行了解，大部分客戶暫時對此仍抱審慎態度，未見因應減息作大舉行動。另花旗集團已委任Robert Stewart出任亞洲股票交易主管兼股票聯席主管，接替今年稍早離職的Arnaud Leteissier。