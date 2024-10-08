中國外儲增至3.31萬億美元 停買金5個月

環球股市、債市及匯市上月做好，連帶中國9月外匯儲備規模連續3個月上升。國家外匯管理局昨日公布，截至9月底，外匯儲備規模為33,163.67億美元，較8月末增加281.52億美元，升幅為0.86%。不過，中國的黃金儲備連續5個月不變，繼續處於7,280萬安士，分析指或與近期金價格飆升有關。

國家外匯管理局稱，受惠主要經濟體央行貨幣政策及預期、宏觀經濟數據等因素影響，美匯指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。他們又指，內地經濟運行總體平穩、穩中有進，經濟韌性強、潛力大等有利條件沒有改變，將繼續為外匯儲備規模保持基本穩定提供支撐。

此外，外匯局發布《2024年上半年中國國際收支報告》，預計經常帳戶順差維持在合理均衡水平，跨境資本流動逐步趨向均衡，外匯儲備規模保持穩定。將完善中國特色外匯儲備經營管理，保障外匯儲備資產安全、流動和保值增值，更好發揮外匯儲備維護宏觀經濟金融穩定的「壓艙石」作用。

專家料金價挑戰2800關 另邊廂，雖然內地已經連續5個月暫停買入黃金，惟投資大行摩根大通等仍然認為，若在金價未來有所下跌，各國央行和其他實物黃金消費者仍是強勁買家，從而支持金價整體走高。現貨金昨微升0.02%，每安士報2,654美元。

惠理基金ETF業務高級策略師趙善德表示，即使預期美國聯儲局11月將放慢減息步伐，金價仍穩守2,650美元以上，反映現時金價受地緣政治多於息口變化影響。隨着中東衝突出現升級迹象，黃金將繼續受惠於大量避險買盤，帶動資金流入金市，預期金價年內會再次挑戰歷史高位，上望2,800美元。在美國總統大選後，預期慷慨的財政政策將增加美國預算赤字，造成長期通脹壓力，推算兩黨不計後果的競選承諾將增強黃金作為避險、抗通脹資產的吸引力，長遠有利推動金價向上。

中國外儲按月變化