華勢冧莊全球最大LNG買家

IEA：工業推動 估明年需求再升16% 正當外界密切注視中國經濟能否因今次「組合拳」政策而重拾光輝，市場資金已經先行炒作一眾大宗商品將現牛市行情。其中，國際能源機構（IEA）更率先大派定心丸，估計中國今明兩年仍會是全球最大的液化天然氣（LNG）買家，主要是由於工業需求強勁所致。荷蘭TTF天然氣期貨價格昨日微跌3.73%，每兆瓦時報39.45歐元。

首8月天然氣需求增10% 數據顯示，內地去年的LNG進口量約978億立方米，超越日本成為全球最大LNG進口國。至於內地進口LNG的管道及方法，較為人熟悉的是「西伯利亞力量一號」，該管道總長逾3,000公里，橫跨西伯利亞進入中國黑龍江省，雖然外界估計及至明年該管道將達每年380億方米的LNG負荷能力，惟數字仍較內地對LNG的需求少一截。

IEA總監貞森惠佑（Keisuke Sadamori）日前在出席一會議時強調，內地今年首8個月的天然氣需求已經增長約10%，料到2025年數字仍會按年增長16%，鞏固其全球最大液化天然氣市場的地位。要留意的是，由於貞森惠佑所指的首8月數據並未計及內地祭出的穩經濟大招，若然內地經濟走出低谷，內地今年對LNG需求的增幅將更為驚人。

與此同時，他提及另一新興市場大國印度，料其今明兩年的天然氣需求亦按年升近9%及8%。至於俄羅斯天然氣輸往歐洲的情況，他指由於輸送協議在年底屆滿，故相關天然氣經烏克蘭輸送會在今年冬季面臨不確定性，而一旦俄烏戰事持續連累無新協議出台，全球天然氣供需只會愈趨緊張。

沙特上調出口亞洲油價 國際油價近日受中東地緣政局緊張而持續強勢，紐約期油及布蘭特期油昨升1至2%，每桶曾分別報75.84美元及79.32美元。

沙特阿拉伯國營油企沙特阿美（Saudi Aramco）最新11月原油售價「東升西降」，在上調11月亞洲客戶的阿拉伯輕質原油及超輕原油售價，幅度分別為90美仙及50美仙，同時下調期內銷往美國及歐洲的所有級別油價預測。

展望原油後市，投行花旗認為，一旦以色列對伊朗的石油設施出口進行大規模攻擊，可能會使市場的每日供應減少150萬桶，若然攻擊其下游資產等小型基礎設施，每日損失的供應量料介乎30萬至45萬桶。

BP擬加大投資棄減產 至於英國的跨國能源巨頭BP，據報考慮瞄準中東和墨西哥灣的幾項新投資，涉及伊拉克和科威特等地，從而提高其石油和天然氣產量，惟同時放棄早前訂下到2030年削減石油和天然氣產量的目標，試圖挽救公司股價近期積弱的問題。

BP早在2020年曾承諾到2030年減產40%，且加快發展可再生能源，公司在去年將目標縮減至25%。外媒最新報道，今年初出任BP行政總裁的Murray Auchincloss為了重振投資者信心，放棄能源轉型策略，冀公司成為更精簡及高價值的企業。

另邊廂，BP同業蜆殼（Shell）預告受累全球需求下滑，公司截至9月底止的第三季指標性煉油利潤將按季下跌28.6%；但LNG產量預測由介乎680萬至740萬噸，上調至介乎730萬至770萬噸。BP及蜆殼股價周一曾升1.38%及1.72%。

內地為去年全球最大LNG進口國