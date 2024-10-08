科網股受惠資金掃ETF 小米比亞迪電子看俏

該行提及，騰訊線上遊戲業務正面，料相關業務以及線上廣告將為集團主要的收入增長動力，毛利率亦會有所擴張，並料集團2024至2026年經調整後盈利可以增長36%、11%及10%。

星展又指，騰訊的《地下城與勇士：起源》（DnF Origins）手遊早前上線，應可帶動集團今年線上遊戲收入增長至約9%。至於近日有傳法國遊戲公司育碧（Ubisoft）或被Guillemot家族及騰訊兩大股東進一步收購甚至私有化，Ubisoft發聲明指，留意到近期報道，為了維護持份者利益，公司一直有定期評估所有戰略發展可能性，將在適當時機再通知市場，而管理層目前正專注於執行現有戰略，即聚焦於開拓開放世界冒險和遊戲即服務（GaaS）原生體驗。

至於受惠首款電動車SU7熱賣而股價節節上升的小米，大和指其年初以來已上漲逾44%，將其2024財年第3季電動車出貨量預測，由4.3萬輛上調至4.5萬輛；第4季度預測則由5萬輛上調至6萬輛，同時預期小米電動車毛利率會由第3季的15.2%升至第4季的15.6%。

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