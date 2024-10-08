傳統車股有望追落後 總市盈率較平均低7%

板塊炒上 吉汽飆近7% 是故，該行認為，短期而言，比亞迪、吉汽及長汽等傳統車股或追落後，因其估值差距較容易回復至歷史平均水平，且動力更強；而若比亞迪、吉汽及長汽第三季盈利強勁，傳統車股相應市盈率將變得更為便宜。比亞迪股價昨日升4.58%，吉汽及長汽分別升6.92%及5.35%。

車企消息方面，日媒引述日本汽車進口商協會（JAIA）最近發布的數據，指出今年4至9月日本市場的進口純電動汽車（EV）銷量（不包括日本廠商的車輛）按年增長4.1%，達到1.1414萬輛。其中，中國純電動汽車巨頭比亞迪的銷量增長60.8%，達到1,095輛；EV車型較多的進口車在日本銷量增長顯著。

比亞迪派員工「利潤獎」 另內媒引述比亞迪方面確認，向員工派發「利潤獎」，金額視乎所處的等級與事業部。事實上，比亞迪今年首9個月新能源汽車銷售業績理想，加上「出海」報捷，傳來向員工分紅，當然不缺理由。之不過，宜留意，據報比亞迪是次發放的「利潤獎」，並非「過節費」或季度獎金，實際是上年度的年終獎金。