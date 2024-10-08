恒指重越兩萬三 大行睇衝28000

港股周一高收迎接A股今日復市！恒生指數收市報23,099點，重上23,000關口，是超過兩年半以來首次。再有多間大行調升恒指目標，花旗看好恒指明年中上探26,000點，較原預測上調23.8%，年底將進一步攀上28,000點。

恒指在內地股市復市前一日坐「過山車」，高開211點後，升幅隨即擴大，最多飆504點，高見23,241點，再創逾兩年半高，惟未幾沽盤湧現，幾乎抹去全部升幅，其後大部分時間於兩萬三關口水平爭持，最終收市升362點或1.6%；國企指數收報8,330點，揚174點或2.13%；科技指數漲159點或3.04%，報5,386點。

首選股新增攜程潤置 大市成交繼續高企，錄2,970.78億元，較上一個交易日增13.53%，惟沽空金額升40%，沽空比率遂升2.96個百分點至15.58%，為近6個交易日最多。花旗稱，根據早前到訪日本，以及跟美國和歐洲投資者交流所得，25至30%的海外機構投資者已「超配」中國股票（中資股的權重高於基準指數）。

建銀國際把恒指今年波幅區間的上限，由22,500點大幅調高至25,000點，即尚有8.7%左右升幅。

券商憂全季先高後低 不過，該報告副題為「乍暖還寒」，提到港股「本次上漲可能主要由對沖基金等交易型資金主導。歐美長線資金回流需要長期基本面的實質性改善配合」。同時預計港股今季表「前高後低」且波動性增加，恒指最樂觀情形下的數波動區間介乎20,000至25,000點，國指6,800至9,000點，科指4,200至6,000點。