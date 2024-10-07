匯通天下：紐元或受累央行激進減息

最近新西蘭公布的第二季國內生產總值（GDP）按季跌0.2%，雖然優於新西蘭央行預測的按季跌0.5%，但按年仍下跌0.5%。按主要行業劃分，初級產業（包括農業和採礦業，為該國主要生產和出口產業）下跌1.6%，商品生產增長0.6%，佔其GDP達70%比例的服務業則持平。新西蘭產出缺口的顯著擴大和可能出現技術性衰退，伴隨着失業率上升和通脹放緩至目標區間，均反映新西蘭央行官方現金利率水平的限制性過高。

故此，預期新西蘭央行10月或減息0.25厘，11月或減息0.5厘。由於失業率可能以更快速度上升，因此存有更大幅度的減息風險。由於新西蘭央行明年減息幅度可能和聯儲局相若，甚至超過，紐元兌美元於0.62水平以上或已見頂。

澳紐交叉或升上1.13 特別需要留意的是，自2023年2月起，紐元曾多次上試0.63至0.64水平後均現調整，早前紐元升上0.6379高位後亦見回落，關鍵支持為8月低位的0.585。

外幣交叉盤方面，隨着澳洲央行政策取態偏「鷹」，新西蘭央行則偏「鴿」，澳元兌紐元有機會延續升勢。自今年2月起，澳元兌紐元處於大型上升通道當中，早前跌至通道底部約1.08水平後止跌回升，後市有機會上試7月高位的1.1152，甚至升上1.13水平。

花旗銀行投資策略及資產配置部