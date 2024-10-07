股市估市：恒指有條件闖兩萬五關

儘管港股技術上已嚴重超買，其程度更是近年罕見，但大市未有回頭之勢，反映入市資金很大機會不止於希望獲利而回，而是進一步希望令淡友鎩羽而歸，同時令原來對大市升勢抱懷疑態度的投資者，對升市深信不移，從而提振整體金融市場信心。

近日可見，資金正在漸流入次強股以至弱勢股，反映來自四方八面的資金有開始流入港股的迹象。由此觀察，港股升勢很大機會仍有餘未盡，加上恒生指數已突破多個阻力位，指數上周又已「象徵式」出現整固，後市進一步睇25,000點，實不為過。

然而，始終目前的升市屬典型的「股市走先於經濟」，實體經濟其實未能給予市場堅實的信心，股市隨時會出現較大幅度的回吐，因此在策略上，投資者宜好好分配注碼，對波幅大股份及權重股等不宜過分押注，反而應該分注於具質素之個股之上。

保誠具追落後空間 技術走勢上，保誠股價相對整體大市及同類股落後，現價仍處於250天線之下，主要平均線亦皆處於250天線之下，14天相對強弱指數（RSI）亦處於60的水平，相對於已嚴重超買的大市，走勢落後。在牛市初期，落後股的安全系數一般較高，因其回吐風險較小。保誠股價目前已突破下降通道，下一站目標可看5月20日的阻力位82.4元，以66元即近50天線為止蝕參考，具一定值博率。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）