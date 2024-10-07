基金睇市：中東亂局未止 黃金看俏

恒生指數上周再次大幅上漲，上升超過2,000點，最終收報22,736點，輕鬆突破21,000點，並收於31個月以來的最高點。令人期待的是，恒指在本周第二次突破阻力位後，是否能夠穩定於22,700點以上。

此次大幅上漲主要是由於前一周的延續動能，內地已表明支持房地產市場及整體經濟的意圖。市場寄望於透過發行新的主權債券，內地將有足夠資金啟動下一輪經濟刺激計劃。市場急切期待內地將如何使用其兩萬億元人民幣的籌資，預計將有一萬億元人民幣注入銀行體系以刺激增長。儘管內地市場因十一假期而休市，恒指上周五成交額仍超過2,600億元，顯著高於9月初的日均成交額。

相對而言，美國市場在觸及歷史新高後本周出現減速。中東亂局升級，以色列與伊朗會否爆發全面衝突的前景不明，間接影響美國是否會採取進一步行動。美國聯邦儲備銀行主席鮑威爾已表示，市場不太可能再看到半厘的利率調降，分析師預測下季度有三分之二機會下調0.25厘，僅有三分之一機會減息半厘。這使得在市場中造成一絲悲觀情緒，導致上周股市放緩。今周需關注的關鍵數據將是周四公布的消費者物價指數，將影響聯儲局是否需要更積極的減息。

美或支援盟友 通脹惹憂 黃金及相關基金都看高一線。現貨金上周五收報每安士2,653美元。如果美國在以色列與伊朗的衝突中採取進一步行動，很可能有更多資金分配以支持其海外盟友，這反過來會使通脹持續較長時間。儘管美國已表明放緩減息，但預計將在2025年之前繼續下調，加上中國即將實施的經濟刺激計劃，將為香港股票市場提供良好的上升潛力。

曜熊理財