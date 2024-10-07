宏觀分析：內地置業需求望提前釋放

料鼓勵農村人口遷移城市

樓市新政及後登場，人民銀行與金融監管總局連發4項穩房地產政策，包括引導銀行降低存量房貸利率，各商業銀行將在本月底對符合條件的存量房貸展開批量調整，預期平均降幅為0.5個百分點；統一房貸最低首付比例，個人住房貸款不再區分首套、二套住房，最低首付比例統一為不低於15%，而在全國統一的最低首付比率基礎上，人行各省級分行、國家金融監管總局各派出機構按照因城施策的原則，根據轄區各城市政府調控的要求，自主確定轄區各城市是否設定差別化的最低首付比例；延長部份房地產金融政策文件的期限，將《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》、《關於做好經營性物業貸款管理的通知》中的部分政策適用期限延長至2026年底；優化保障性住房再貸款政策，保障性住房再貸款的人行出資比例由60%提高至100%。