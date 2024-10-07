銀主盤拍賣：紅磡兩房270萬推 每呎$7692
拍賣場有不少市區住宅銀主盤僅以「2字頭」低價推拍，其中，紅磡福星大廈兩房單位開價270萬元，呎價不足8,000元。
環亞物業拍賣本周二將推出約55項物業，上述單位為項目的高層E室，實用面積約351方呎，開拍呎價僅約7,692元。該盤對上一宗成交為低層D室，面積相同，2021年以410萬元易手，呎價約11,681元。
同場推拍灣仔愉景樓低層B室，實用面積約678方呎，套三房間隔，銀主以720萬元開拍，呎價約10,619元屬新界價。高數層的同室單位2018年成交價達1,123萬元。
黃開基拍賣行本周三推拍約15項物業，其中，馬鞍山雅濤居2座高層E室銀主單位，開拍價540萬元，以單位實用面積約501方呎計，呎價約1,0778元，相比銀行估值低出約22.9%。
觀塘住宅開價低估值24%
另外，忠誠拍賣將於同日推拍約24項物業，包括觀塘月明樓1座低層F室銀主盤，實用面積約440方呎，推拍價280萬元，較之前減價20萬元，呎價約6,364元。單位銀行估價約370萬元，拍賣價低約90萬元或約24.3%。
場內的葵涌寶星中心C座中層3室，實用面積約327方呎，銀主開價235萬元，呎價約7,187元，較銀行估值低約122萬元，差幅約34.2%。
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