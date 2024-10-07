銀主盤拍賣：紅磡兩房270萬推 每呎$7692

拍賣場有不少市區住宅銀主盤僅以「2字頭」低價推拍，其中，紅磡福星大廈兩房單位開價270萬元，呎價不足8,000元。

環亞物業拍賣本周二將推出約55項物業，上述單位為項目的高層E室，實用面積約351方呎，開拍呎價僅約7,692元。該盤對上一宗成交為低層D室，面積相同，2021年以410萬元易手，呎價約11,681元。

同場推拍灣仔愉景樓低層B室，實用面積約678方呎，套三房間隔，銀主以720萬元開拍，呎價約10,619元屬新界價。高數層的同室單位2018年成交價達1,123萬元。