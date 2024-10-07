二手市況：藍籌盤兩日開11單 麗港城5年半蝕25%

儘管樓市聚焦新盤，二手市場仍有不俗表現，代理指，10大屋苑過去周六、日錄約11宗成交。不過，期內不乏大幅貶值個案，麗港城兩房約5年半勁蝕約185萬元。

中原指出，相比對上一個周末約7宗買賣，該批屋苑過去兩日成交大增約57.1%。期間上述屋苑錄兩宗交投，該行郭麗娟表示，最新蝕讓單位為3座低層B室兩房戶，實用面積約517方呎，以540萬元易手，呎價約10,445元。原業主於2019年4月以725萬元入市，現已跌價約25.5%。

譽88兩房520萬沽 貶18% 期內東涌映灣園錄一宗帳面平手買賣，原業主需蝕使費。中原曹嘉華稱，屋苑9座高層H室以920萬元成交，呎價約9,914元，與2019年10月購入價相同。

其他屋苑蝕讓頻仍，美聯馮根明表示，元朗譽88第1座低層H室，實用面積約477方呎，兩房間隔，以約520萬元易手，呎價約10,901元。原業主持貨逾3年半帳蝕約120萬元，樓價跌幅約18.8%。

御花園持18年仍輸134萬 西貢御花園更有業主持貨近18年也要蝕錢離場。世紀21奇豐廖振雄表示，項目一個雙號排屋別墅，實用面積約1,234方呎，以1,198萬元成交，呎價約9,708元。原業主早於2006年11月以1,332萬元買入物業，現貶值約134萬元或約10.1%。