新盤周末457宗買賣 半年新高

一手交投火熱，過去兩日的成交量，較對上一周約250伙勁升逾八成，並為今年4月初錄逾500伙後，最多買賣的一個周末。其中，尚柏昨進行首輪銷售，盡推兩張價單全數單位，包括80伙一房及18伙兩房戶，昨日售樓現場出現人龍，大批準買家輪候揀樓。發展商指，該盤即日沽出約94伙，佔可供發售伙數約95.9%。

資料顯示，發售單位售價242.91萬元起，折實平均呎價約9,286元。發展商於上月開價時形容為「新盤見底價」，相較附近二手屋苑售價低約一成，直言定價「見血」。是次反映低價推售策略奏效，早前認購登記反應熱烈，收到853張入票，超額登記約7.7倍。

至於挾今年新盤票王之勢開售的天璽‧天，於上周六首輪賣樓沽清所有價單單位，套現逾15億元，昨隨即推出新一張價單，折實平均呎價約21,768元。新地副董事總經理雷霆稱，因應樓層及景觀不同，今批單位包括首度推出的5座高層戶，是次屬原價加推，最快緊接周末發售。

新地代理總經理胡致遠補充，新一批單位開放式至兩房戶，實用面積240至655方呎，折實價481.65萬至1,412.04萬元，成交呎價約19,661至24,860元。他又提及，日前銷售有不少為大手客，包括有9組買家分別買入6至8伙，每組成交額約4,400萬至6,000萬元。

同系屯門兆康NOVO LAND第3B期，昨日展開新一輪銷售，消息指，單日沽約39伙。資料顯示，該盤昨發售154伙，有124伙以價單形式出售，折實售價310.16萬元起。