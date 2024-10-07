新盤周末457宗買賣 半年新高
尚柏首輪近沽清 天璽‧天加推120伙
一手交投火熱，過去兩日的成交量，較對上一周約250伙勁升逾八成，並為今年4月初錄逾500伙後，最多買賣的一個周末。其中，尚柏昨進行首輪銷售，盡推兩張價單全數單位，包括80伙一房及18伙兩房戶，昨日售樓現場出現人龍，大批準買家輪候揀樓。發展商指，該盤即日沽出約94伙，佔可供發售伙數約95.9%。
資料顯示，發售單位售價242.91萬元起，折實平均呎價約9,286元。發展商於上月開價時形容為「新盤見底價」，相較附近二手屋苑售價低約一成，直言定價「見血」。是次反映低價推售策略奏效，早前認購登記反應熱烈，收到853張入票，超額登記約7.7倍。
此外，新盤市場過去兩日成交氣氛熾熱。其中，港島區新盤的英皇國際(00163)西半山半山捌號，日前招標連沽兩伙開放式戶，涉額共885.21萬元。包括過去周六售出的26樓A室，實用面積203方呎，獲投資者以463.21萬元購入，成交呎價約22,818元。
大學閣四房成交價6950萬
華懋集團同區豪宅項目大學閣，昨招標售出2座10樓A室，實用面積1,584方呎，四房連雙套房間隔，成交價6,950萬元，呎價約43,876元。另外，九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園昨售出10伙，涉額逾6,000萬元。
至於挾今年新盤票王之勢開售的天璽‧天，於上周六首輪賣樓沽清所有價單單位，套現逾15億元，昨隨即推出新一張價單，折實平均呎價約21,768元。新地副董事總經理雷霆稱，因應樓層及景觀不同，今批單位包括首度推出的5座高層戶，是次屬原價加推，最快緊接周末發售。
新地代理總經理胡致遠補充，新一批單位開放式至兩房戶，實用面積240至655方呎，折實價481.65萬至1,412.04萬元，成交呎價約19,661至24,860元。他又提及，日前銷售有不少為大手客，包括有9組買家分別買入6至8伙，每組成交額約4,400萬至6,000萬元。
同系屯門兆康NOVO LAND第3B期，昨日展開新一輪銷售，消息指，單日沽約39伙。資料顯示，該盤昨發售154伙，有124伙以價單形式出售，折實售價310.16萬元起。
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