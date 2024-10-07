貝索斯︰生活和工作不必兼得

雖然打工仔重視工作與生活平衡，但從僱主角度可能看法有別。美國電商巨頭亞馬遜創始人貝索斯認為，人們對工作和生活平衡要求過高是浪費時間的，在他看來，如果工作與生活能享受其中一個，就已經非常完美。

他曾在訪問中提及，生活中的任何事情都有代價，亦永遠存在讓人們無法享受工作的因素，畢竟世界上沒有完美的工作，總會遇到不喜歡的工作內容。如果能做到至少享受50%的工作內容，就已經做的比其他人更好，因大多數人連享受50%的工作樂趣都做不到。而工作之外的生活也一樣，生活不可能事事如意，但這也是生活的一部分。

過度權衡未必提高幸褔感 另他認為追求工作和生活平衡反而會讓人過度權衡，局限於一定要平均分配花在兩者的時間，但這樣做也不一定能帶來更多幸福感。他提到「和諧」會更適合形容工作及生活狀態，例如在工作上感到快樂，或是為團隊貢獻了價值，這有助於回到家中成為更好的丈夫和父親；反之亦然，如果有快樂的生活，當然也能幫助作為一個好員工、好主管。

微軟行政總裁納德拉也抱持類似觀點，提及自己過往總需要找到放鬆的事情和工作之間的平衡，現在他認為更好的方式是透過追求和諧取代平衡，亦即嘗試協調自己關心的事物、興趣、工作，並讓它們可以和諧一致。