丹麥工作生活互補 無損競爭力

受過去數年疫情的影響，企業被迫適應遙距和混合辦公，而這種轉變鼓勵更多企業加強對員工健康的重視，並成為有效留住員工的關鍵。愈來愈多人認為工作與生活平衡是個人福祉和事業成功不可或缺的元素，倘兩者未能盡如人意，就去選擇接受一份收入較低的工作，以換取更好的工作與生活平衡。

北歐國家丹麥在Remote的研究中排第3位，但有其他研究把丹麥首都哥本哈根評為最佳工作與生活平衡城市。這源於很多當地企業和當地人非常重視「Hygge」。

「Hygge」源於古老的挪威語，有「幸福」的意思，其後逐漸演變成舒適、快樂等多重解釋，現今則是象徵幸福和溫暖生活的關鍵字，亦逐漸變成丹麥式生活的同義詞。由於丹麥的冬季晝短夜長，所以當地人習慣利用燭光、羊毛氈、甜點、咖啡等營造舒適溫暖的環境，與親朋好友分享溫馨時光，感受Hygge的幸福。

靈活工時 年假5周 丹麥人重視自己也尊重他人，在職場上也尊重每個人的私人生活，不少公司為僱員提供靈活工時和最少5周年假。儘管如此，丹麥在國際的競爭力排名經常排在前列，這與該國有優秀的基建設施、商業和公共效率等有關。專家認為，正因為丹麥人重視生活，才能在休息時好好充電，之後再有充沛精神投放在工作上，提升效率。這反映工作與生活不一定要犧牲其一，而是可以相互積極的互補。