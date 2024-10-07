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向世界「錢」進：打工仔天堂 新西蘭稱王

新西蘭打工仔的各項福祉未必是最好，但平衡度是最高。 新西蘭打工仔的各項福祉未必是最好，但平衡度是最高。
新西蘭打工仔的各項福祉未必是最好，但平衡度是最高。
根據年假病假薪酬等計分 紐國平衡度最佳
打工仔過往大多深信多勞多得，憑努力工作就可取得相應回報，改善生活質素。時移世易，現今新世代更着重工作與生活平衡，尤其是疫情後更重視健康，以及與家人相處時間的多寡，上班不再佔據人生的全部。人力資源公司Remote列出2024年全球最佳工作與生活平衡的地區，且看哪些地區最有條件成為打工仔的天堂？
Remote透過法定年假數目、病假受薪比例、產假日數與薪酬比例、最低工資水平、醫療保健系統、幸福指數、每周工作時數、性別小眾（LGBTQ+）包容性、安全指數等指標來評估全球60個國家和城市，從而得出全球最佳工作與生活平衡地區排行榜。
在滿分100分中，名列首位的新西蘭得分80.76。當地一年有32日法定假期、法定病假受薪比例不少於80%、26周產假、最低工資每小時16.1美元（約125.58港元）、僱員平均每周工作33小時等。相比起其他地方，新西蘭在各項指標都取得不俗成績，使其綜合成為最佳工作與生活平衡的國家。
跟隨其後的愛爾蘭，得分77.89；比利時和丹麥以73.45分並列第3。而港人其中一個熱門移民目的地加拿大，以72.75分排全球第5。
加拿大的僱員平均每周工作32.1小時，是排行榜前10名地區中最少，如果以一周5天工作為例，即平均每日工作6.42小時。不過，當地法定假期僅17日，休假時間較不少國家為少，因而影響了綜合排名。
澳洲保底時薪136元最高
工作時間較少的還有排第8位的澳洲，僱員平均每周工作32.29小時，一年法定假期30日。而最重要的，是最低工資每小時17.47美元（約136.26港元），冠絕其餘59個地區。惟相對遜色的是有薪產假只有12周，或會讓準媽媽失望。
排第15名的英國，則有令女性僱員羨慕的39周有薪產假。此外，一年法定假期28日，最低工資每小時14.27美元（約111.3港元），同樣具吸引力。然而，從安全指數的排名看，在綜合排名前15名的國家中排尾二，僅勝過法國，加上快樂指數按年下跌，拖累其綜合排名跌出10大。
值得留意的是，全球第一大經濟體的美國，以31.82分的成績在60個國家中排第55位，原因與美國沒有全民醫療保健、每周工作時間較長、安全指數較差等有關。
香港排46 快樂指數低分
至於香港以39.25分排名46位，雖然香港目前的法定最低工資已調升至時薪42.9元，但相比發達國家仍有一段距離，疊加香港在快樂指數得分中較低，以及研究機構未能得出香港的安全指數等資料，亦對排名帶來影響。
荷蘭僅每周工作31.5小時
Remote表示，綜合排名第11位的荷蘭，僱員平均每周工作31.55小時，屬60個地區中最少，反映該國對工作效率和僱員自由時間的重視。全球最安全的國家包括丹麥、愛爾蘭、新西蘭。至於打工仔有最多法定假期的國家是綜合排名第43位的伊朗，年假數目達53日。
香港法定最低工資相比發達國家仍有一段距離。香港法定最低工資相比發達國家仍有一段距離。
香港法定最低工資相比發達國家仍有一段距離。
全球最佳工作與生活平衡地區排行全球最佳工作與生活平衡地區排行
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