向世界「錢」進：打工仔天堂 新西蘭稱王

根據年假病假薪酬等計分 紐國平衡度最佳 打工仔過往大多深信多勞多得，憑努力工作就可取得相應回報，改善生活質素。時移世易，現今新世代更着重工作與生活平衡，尤其是疫情後更重視健康，以及與家人相處時間的多寡，上班不再佔據人生的全部。人力資源公司Remote列出2024年全球最佳工作與生活平衡的地區，且看哪些地區最有條件成為打工仔的天堂？

Remote透過法定年假數目、病假受薪比例、產假日數與薪酬比例、最低工資水平、醫療保健系統、幸福指數、每周工作時數、性別小眾（LGBTQ+）包容性、安全指數等指標來評估全球60個國家和城市，從而得出全球最佳工作與生活平衡地區排行榜。

在滿分100分中，名列首位的新西蘭得分80.76。當地一年有32日法定假期、法定病假受薪比例不少於80%、26周產假、最低工資每小時16.1美元（約125.58港元）、僱員平均每周工作33小時等。相比起其他地方，新西蘭在各項指標都取得不俗成績，使其綜合成為最佳工作與生活平衡的國家。

跟隨其後的愛爾蘭，得分77.89；比利時和丹麥以73.45分並列第3。而港人其中一個熱門移民目的地加拿大，以72.75分排全球第5。

加拿大的僱員平均每周工作32.1小時，是排行榜前10名地區中最少，如果以一周5天工作為例，即平均每日工作6.42小時。不過，當地法定假期僅17日，休假時間較不少國家為少，因而影響了綜合排名。

澳洲保底時薪136元最高 工作時間較少的還有排第8位的澳洲，僱員平均每周工作32.29小時，一年法定假期30日。而最重要的，是最低工資每小時17.47美元（約136.26港元），冠絕其餘59個地區。惟相對遜色的是有薪產假只有12周，或會讓準媽媽失望。

排第15名的英國，則有令女性僱員羨慕的39周有薪產假。此外，一年法定假期28日，最低工資每小時14.27美元（約111.3港元），同樣具吸引力。然而，從安全指數的排名看，在綜合排名前15名的國家中排尾二，僅勝過法國，加上快樂指數按年下跌，拖累其綜合排名跌出10大。

值得留意的是，全球第一大經濟體的美國，以31.82分的成績在60個國家中排第55位，原因與美國沒有全民醫療保健、每周工作時間較長、安全指數較差等有關。

香港排46 快樂指數低分 至於香港以39.25分排名46位，雖然香港目前的法定最低工資已調升至時薪42.9元，但相比發達國家仍有一段距離，疊加香港在快樂指數得分中較低，以及研究機構未能得出香港的安全指數等資料，亦對排名帶來影響。

荷蘭僅每周工作31.5小時 Remote表示，綜合排名第11位的荷蘭，僱員平均每周工作31.55小時，屬60個地區中最少，反映該國對工作效率和僱員自由時間的重視。全球最安全的國家包括丹麥、愛爾蘭、新西蘭。至於打工仔有最多法定假期的國家是綜合排名第43位的伊朗，年假數目達53日。

香港法定最低工資相比發達國家仍有一段距離。 全球最佳工作與生活平衡地區排行